Путин пообещал рассмотреть возможность пересмотра правил приёма на госслужбу

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что обсудит возможность пересмотра правил приёма на государственную службу.
В ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) президент бизнес-школы союза Евгения Шохина задала вопрос Путину о возможности пересмотра правил приёма на госслужбу и в правоохранительные органы для граждан, один из родителей которых имеет судимость.
Глава государства подчеркнул, что данный вопрос касается ведомственных правил, связанных с кадровой политикой. В данном случае всё зависит от конкретных ситуаций.
При этом Путин пообещал затронуть этот вопрос в беседе с коллегами.
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Глава государства подчеркнул, что данный вопрос касается ведомственных правил, связанных с кадровой политикой. В данном случае всё зависит от конкретных ситуаций.
При этом Путин пообещал затронуть этот вопрос в беседе с коллегами.
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Анастасия Чинкова