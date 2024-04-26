Путин поддержал выдвижение Беглова на новый губернаторский срок

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Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова на новый губернаторский срок. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
«Спросил Владимира Владимировича, есть ли его поддержка, чтобы я участвовал в выборах губернатора Петербурга. Он сказал: "Да, безусловно, я поддерживаю, но это, прежде всего, выбор жителей"», — отметил Беглов.Глава города добавил, что уже принял решение идти на выборы губернатора Санкт-Петербурга.
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