МИД Канады снял санкции с российского предпринимателя Бойко

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Канада сняла санкции с российского предпринимателя Олега Бойко. Об этом сообщает МИД страны.
Отмечается, что пункт санкционного списка физических лиц, в который был внесён Бойко, аннулировали по рекомендации министра иностранных дел Канады Мелани Жоли.
Журнал Forbes сообщает, что российский бизнесмен обращался в МИД Канады с требованием снять санкции, но, не получив ответа, подал в суд на канадское ведомство. Бойко объяснил свой запрос тем, что не имеет никаких связей с российскими властями и не участвует в политических процессах.
Ранее сообщалось, что Канада на прошлой неделе ввело санкции в отношении девяти физических и шести юридических лиц из России. Отмечалось, что под ограничения попали телеканал РЕН ТВ, «Известия» и «Парламентская газета».
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Журнал Forbes сообщает, что российский бизнесмен обращался в МИД Канады с требованием снять санкции, но, не получив ответа, подал в суд на канадское ведомство. Бойко объяснил свой запрос тем, что не имеет никаких связей с российскими властями и не участвует в политических процессах.
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Анастасия Чинкова