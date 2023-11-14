CNN: Палата представителей Конгресса США мешает предоставлению помощи Украине

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Нежелание палаты представителей США утвердить запрос администрации о поддержке Украины усложняет предоставление помощи Киеву. Об этом заявил на брифинге помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, слова которого приводит телеканал CNN.
«Это уже влияет на нашу возможность передавать Украине то, что им нужно, и этот эффект будет только усиливаться», - сказал Салливан журналистам.Напомним, что новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон на прошлой неделе представил законопроект о двухэтапном финансировании правительственных программ менее чем за неделю до возможного шатдауна. В соответствии с предложенным документом, часть программ, включая сферы транспорта, энергетики и военного строительства, получит финансирование до 19 января, а финансирование для остальных секторов правительства будет предусмотрено до 2 февраля.
При этом Пентагон, Минфин и Госдеп призвали конгресс США выделить помощь Украине на $11,8 млрд. Отмечается, что прямая бюджетная поддержка необходима Украине для стабильного функционирования экономики и правительства, а также для «преуспевания ВСУ на линии боевого соприкосновения».
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Пентагон, Минфин и госсекретарь призвали конгресс США выделить помощь Украине
Артем Путинцев