МИД: Москва ведет переговоры с девятью странами о безвизовых поездках граждан

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Директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил, что Москва в настоящее время ведет переговоры с еще 9 странами о безвизовых поездках граждан. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Климова, сейчас граждане более 65 государств могут въезжать в РФ без виз по обыкновенным паспортам. Однако дипломат не уточнил, с какими именно странами ведутся переговоры.
Ранее Климов сообщил, что МИД России по целому ряду причин не поддерживает идею безвизового режима въезда в отношении граждан отдельных дружественных государств.
Напомним, министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что Россия надеется на отмену визы с 6 странами. Он рассказал, что уже ведутся переговоры с Саудовской Аравией, Бахрейном, Малайзией и другими странами.
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Ранее Климов сообщил, что МИД России по целому ряду причин не поддерживает идею безвизового режима въезда в отношении граждан отдельных дружественных государств.
Напомним, министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что Россия надеется на отмену визы с 6 странами. Он рассказал, что уже ведутся переговоры с Саудовской Аравией, Бахрейном, Малайзией и другими странами.
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Екатерина Коршунова