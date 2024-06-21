В МИД выступили против односторонней либерализации порядка въезда в Россию

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Директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил, что МИД России по целому ряду причин не поддерживает идею безвизового режима въезда в отношении граждан отдельных дружественных государств. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Климова, это противоречит основополагающему принципу взаимности, которого следует придерживаться в дальнейшем. Он пояснил, что данные инициативы поставили бы иностранных граждан в привилегированное по сравнению с гражданами РФ положение, что не является справедливым.
Климов добавил, что прецедент лишит дружественные страны мотивации к заключению взаимного соглашения о безвизовом режиме.
Ранее сообщалось, что россияне могут столкнуться с трудностями при пересечении государственной границы России при выявлении неточностей в загранпаспортах.
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Климов добавил, что прецедент лишит дружественные страны мотивации к заключению взаимного соглашения о безвизовом режиме.
Ранее сообщалось, что россияне могут столкнуться с трудностями при пересечении государственной границы России при выявлении неточностей в загранпаспортах.
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Екатерина Коршунова