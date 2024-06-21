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В МИД выступили против односторонней либерализации порядка въезда в Россию

МИД: Москва не поддерживает одностороннюю либерализацию порядка въезда в Россию
21 июня 2024, 08:14
Фото: iStock/iDymax

Фото: iStock/iDymax

Директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов заявил, что МИД России по целому ряду причин не поддерживает идею безвизового режима въезда в отношении граждан отдельных дружественных государств. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Климова, это противоречит основополагающему принципу взаимности, которого следует придерживаться в дальнейшем. Он пояснил, что данные инициативы поставили бы иностранных граждан в привилегированное по сравнению с гражданами РФ положение, что не является справедливым.

Климов добавил, что прецедент лишит дружественные страны мотивации к заключению взаимного соглашения о безвизовом режиме.



Ранее сообщалось, что россияне могут столкнуться с трудностями при пересечении государственной границы России при выявлении неточностей в загранпаспортах.

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Личный телохранитель Зеленского устроил переворот
«Страна»: Главу Управления госохраны Украины Донца обвинили в захвате власти
21 июня 2024, 08:36

Офицеры Управления государственной охраны Украины обвинили исполняющего обязанности главы Максима Донца в превышении полномочий и захвате власти. Об этом информирует «Страна.ua».
Отмечается, что 10 украинских военных направили письмо украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, в котором изложили, что Донец самостоятельно издал приказ о своем повышении после того, как президент уволил его предшественника Сергея Рудя. Они подчеркнули, что данное решение было незаконным.

По словам офицеров, Донец приказал подчиненным заступать на дежурство без оружия, несмотря на то, что это абсолютное нарушение инструкции. Они добавили, что это «может привести к непредвиденным последствиям» при охране первых лиц страны.

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Бастрыкин высказался об отказе Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом
Бастрыкин: отказ ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом о многом говорит
21 июня 2024, 07:02

Фото: kremlin.ru

Глава Следкома Александр Бастрыкин прокомментировал отказ Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.
«Отказ Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом о многом говорит», — подчеркнул Бастрыкин.
В 2021 году организация «Конференция по вопросам материальных претензий евреев к Германии» проинформировала, что жертвы холокоста, которые пережили блокаду Ленинграда, будут получать от правительства Германии пособие в 375 евро каждый месяц.

Жители блокадного Ленинграда и участники обороны города в сентябре 2023-го призвали Берлин распространить гуманитарные выплаты на всех, кто пережил блокаду, независимо от национальности.

Ранее в Санкт-Петербурге нашли в мусорке урну с прахом женщины, предположительно, пережившей блокаду Ленинграда в ходе ВОВ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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МИД Южной Кореи вызовет российского посла из-за договора России и КНДР
«Ренхап»: МИД Южной Кореи планирует вызвать посла РФ из-за договора с КНДР
21 июня 2024, 06:42

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Посла РФ в Южной Корее Георгия Зиновьева вызовут в МИД страны в связи с заключением договора между Россией и КНДР. Об этом информирует Yonhap, ссылаясь на источники.
По словам собеседников издания, МИД вызовет российского посла 21 июня, чтобы донести до него позицию Сеула по Договору о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанному Москвой и Пхеньяном на саммите глав государств 19 июня.

Другие подробности не сообщаются.

Российская Федерация и Северная Корея по результатам переговоров Владимира Путина и Ким Чен Ына при участии делегаций двух стран заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, соглашение о строительстве автомобильного моста через реку Туманная на границе двух государств, а также соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения, медицинского образования и науки.

Ранее Путин заявил, что Россия оставляет за собой право поставлять оружие КНДР.

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#соглашение
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#мид
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#кндр
#рф
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Япония ввела санкции против руководства ЦИК, «Микрона» и Алроса
21 июня 2024, 04:38

Фото: istock / Oleksii Liskonih

Правительство Японии расширило антироссийские санкционные перечни из-за ситуации на Украине, добавив туда ряд организаций и частных лиц. Об этом проинформировал кабмин страны.
В санкционные списки добавили секретаря ЦИК России Наталью Бударину и еще 5 членов Центризбиркома.

Санкции, которые предусматривают заморозку активов в случае их обнаружения, коснуться главу корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Бориса Обносова, главного конструктора компании Авиамоторный научно-технический комплекс «Союз» Мкртича Окрояна и генерального директора «Уралвагонзавода» Александра Потапова.

В перечень также внесли Авиационный комплекс имени Ильюшина, АО «Туполев», НПО «Топаз», Завод имени В. А. Дегтярева, Российский федеральный ядерный центр, а также специальную экономическую зону «Алабуга», «Алросу» и концерн радиостроения «Вега».

Помимо этого, ограничения были введены против 11 компаний из Казахстана, ОАЭ, Индии, КНР, и Узбекистана за обход ограничений, введенных ранее против РФ.

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#рф
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Парламенту Эквадора пришлось извиняться за президента Нобоа
Парламент Эквадора извинится за слова президента Нобоа о других главах стран
21 июня 2024, 04:20

Фото: istock / atosan

Парламент Эквадора уведомил, что намерен извиниться за президента страны Даниэля Нобоа после его слов в адрес других лидеров латиноамериканских государств. Об этом сказано на сайте законодательного органа.
«При 86 голосах за и 35 против одобряется решение в отношении заявлений президента Даниэля Нобоа в журнале The New Yorker», — заявили в парламенте.
Согласно сведеньям портала Primicias, парламент осудил высказывание президента и потребовал от него воздерживаться от характеристик личного характера. Помимо этого, законодатели распорядились извиниться перед президентами, упомянутых в интервью. Глава Национальной ассамблеи направит соответствующие письма лично каждому руководителю государства.

Напомним, в беседе с журналистом The New Yorker Нобоа позволил себе замечания в адрес некоторых стран региона. Так, главу Колумбии Густаво Петро он назвал «левым снобом», а президента Сальвадора Найиба Букеле высокомерным человеком, который хочет контролировать власть для обогащения своей семьи.

Как считает Нобоа, действия президента Чили Габриэля Борича во многом ограничены его партнерами из крайне левых движений. Касаемо президента Аргентины Хавьера Милея, эквадорский лидер заключил, что «не знает, почему тот думает, что он такой гениальный». Как утверждает Нобоа, Милей не смог достичь успехов с момента прихода к власти, он «переполнен самим собой, что очень по-аргентински».

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#парламент
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СК установил сотню напавших на Ингушетию боевиков из банды Басаева
Следком установил 131 боевика из банды Басаева, напавшей на Ингушетию
21 июня 2024, 04:00

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

Следователи установили 131 боевика из банды Шамиля Басаева, участвовали в нападении на Ингушетию в 2004 году. 68 из них уже осуждены за свои преступления, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СК РФ.
«Установлено, что Басаевым был сформирован состав участников нападения численностью до 300 человек из числа жителей Чеченской и Кабардино-Балкарской республик, республики Ингушетия и других субъектов РФ, а также иностранных наемников», – сказали в ведомстве.
В ночь с 21 на 22 июня 2004 года банда террористов под руководством Шамиля Басаева напала на сотрудников правоохранительных органов, военных, а также простых граждан Ингушетии. В результате погибли 78 человек, 113 получили ранения различной степени тяжести.

Террориста Шамиля Басаева уничтожили российские силовики во время спецоперации в Ингушетии в 2006 году. Ликвидированный чеченский сепаратист причастен к теракту в Буденновске и другим преступлениям.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала двух участников банды Басаева, причастных к нападению на российских военных в октябре 1999 года. Фигуранты обвиняются по статьям «Бандитизм», «Вооруженный мятеж», а также «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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#терроризм
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Путин: Россия оставляет за собой право поставлять оружие КНДР
21 июня 2024, 01:39

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам заявил, что РФ не исключает поставок оружия в Северную Корею.
Российский лидер заявил, что вероятный противник также над этим работает, «над новыми элементами, связанными с понижением порога применения ядерного оружия».
«Те, кто поставляет это оружие, считают, что они с нами не воюют, ну, я и сказал, в том числе и в Пхеньяне, что мы оставляем за собой право поставлять оружие в другие регионы, имея в виду наши договоренности с КНДР я и этого не исключаю, куда они попадут дальше», — заявил президент.
Путин добавил, что хамство Соединённых Штатов и давление на другие государства в стратегическом плане вредят Вашингтону, этого никто не простит.

До этого Южная Корея назвала военное партнёрство России и Северной Кореи «нарушением резолюций» ООН. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#право
#рф
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В ФСБ рассказали о подготовке нападения Германии на Советский Союз
Архив ФСБ: нацисты активно маскировали планы внезапного нападения на СССР
21 июня 2024, 01:26

Фото: РИА Новости

Гитлеровская Германия максимально пыталась скрыть свои планы внезапного нападения на Советский Союз. Для этого нацисты масштабно распространяли различные слухи и проводили отвлекающие мероприятия. Об этом сказано в рассекреченных архивных материалах, обнародованных ФСБ РФ ко Дню памяти и скорби.
Вехтер, которого арестовали 2 мая 1945 года в Берлине, в ходе допроса рассказал, что в конце 1940 года было принято решение развязать войну против СССР в марте 1941 года — но срок нападения перенесли из-за задержек в ходе кампаний на Балканах. Он сообщил, что для того, чтобы скрыть намеренья напасть от населения Германии и жителей государств Запада, по поручению Геббельса разработали и провели масштабную пропагандистскую операцию.

Он пояснил, что агенты должны были сообщать, что по тайной статье договора с СССР, последний сдавал Германии в аренду на «90 лет Украину, а сам получал за это свободу рук против Англии и Индии». Также по распоряжению Геббельса распространялись слухи о якобы предстоящем визите Сталина и Молотова

Документ рассекретили ФСБ накануне 83-й годовщины дня памяти и скорби, который ежегодно отмечают 22 июня.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о геноциде советского народа во время ВОВ. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#фсб
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#рф
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США попросили у Вьетнама информацию о визите Путина
Джон Кирби надеется, что Вьетнам расскажет США об итогах визита Путина
21 июня 2024, 00:09

Фото: РИА Новости/POOL

Вашингтон надеется получить от властей Вьетнама информацию об итогах визита президента РФ Владимира Путина. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он заявил в ходе брифинга, что посольство США проведет соответствующие беседы со своими коллегами в правительстве Вьетнама по этому поводу.

Напомним, Владимир Путин посетил Вьетнам с государственным визитом. Президент азиатской страны То Лам назвал Россию одним из приоритетов во внешней политике. Лидеры России и Вьетнама подписали ряд соглашений, которые позволят укрепить сотрудничество стран в сфере образования и энергетики.

Financial Times сообщил, что радушный прием Владимира Путина во Вьетнаме вызвал негодование в Госдепе США.

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#вьетнам
#сша
#россия
#владимир путин
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