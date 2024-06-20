Названо самое популярное направление для перелетов россиян этим летом

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В июне текущего года на Сочи пришлось 21% всех бронирований перелетов. Такие данные предоставили в пресс-службе сервиса по покупке авиабилетов «Авиасейлс».
«Больше всех курортный город любят туристы из Москвы — 33% от всех купленных билетов в Сочи, а отдыхать в среднем планируют девять дней. Каждое пятое бронирование из столицы приходится на пассажиров с детьми», — приводит данные статистики «Газета.Ru».
При этом 9% билетов в Сочи купили жители Петербурга. 19% из них отправятся на отдых с детьми. В среднем отдых составит 10 дней.
Еще по 5% отдыхающих прилетят в Сочи из Екатеринбурга и Уфы, там они проведут чуть больше недели, примерно четверть из них полетят с детьми.
Жители Красноярска купили 4% от всех проданных авиабилетов в Сочи. Там они планируют провести порядка 11 дней.
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