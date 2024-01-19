МИД объявил послу Франции, что гибель его сограждан в Харькове на совести Парижа

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В МИД РФ объявили послу Франции Пьеру Леви, что гибель французских наёмников в Харькове лежит на совести Парижа. Об этом говорится на сайте ведомства.
«Гибель его соотечественников лежит на совести официального Парижа, потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима», — подчеркнули в министерстве.
В МИД уточнили, что большую часть убитых в Харькове наемников составляли французы. Также Леви были предъявлены факты увеличения вовлеченности Парижа в конфликт на Украине, ввиду поставок вооружения для ВСУ. Таким образом, Франция становится прямым соучастником украинских преступлений.
Напомним, накануне стало известно о том, что МИД РФ вызвал посла Франции из-за уничтожения иностранных наёмников в Харькове. 19 января он прибыл в ведомство.
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Элина Позднякова