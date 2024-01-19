Наёмники в Харькове могли быть частью тайной операции Франции, заявил Джонсон

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Французские наёмники, которые были уничтожены российским ударом в Харькове, могли быть часть тайной операции французской разведки и армии. Об этом в интервью RT сообщил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По его словам, французские военные, наравне с английскими и американскими, были с самого начала вовлечены в конфликт на Украине.
При этом, на протяжении всего обострения, французские власти не предпринимали никаких усилий для того, чтобы как можно скорее положить конец участию своих граждан в боях. Вместо этого страна наоборот подписывала ситуацию.
Также Джонсон предположил в беседе с RT, что такое большое количество наёмников, сосредоточенных в одном месте, может говорить о проведении какой-то тайной операции французской разведкой и армией.
17 января ВС РФ нанесли высокоточный удар по местам расположения французских наёмников в Харькове. В результате было уничтожено более 60 военнослужащих.
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При этом, на протяжении всего обострения, французские власти не предпринимали никаких усилий для того, чтобы как можно скорее положить конец участию своих граждан в боях. Вместо этого страна наоборот подписывала ситуацию.
17 января ВС РФ нанесли высокоточный удар по местам расположения французских наёмников в Харькове. В результате было уничтожено более 60 военнослужащих.
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Анастасия Чинкова