МО Франции: Информация о присутствии в Харькове наёмников – манипуляция России

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В МИД Франции опровергли информацию о присутствии на Украине французских наёмников, назвав это манипуляцией России.
«У Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще», — заявили в французском ведомстве.
К тому же, во французском агентстве AFT, цитируя заявление французского МИД, назвали сообщения о присутствии в Харькове наёмников из Франции «грубой манипуляцией России».
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