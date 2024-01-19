МО Франции: Информация о присутствии в Харькове наёмников – манипуляция России

На Украине остались только те французские наемники, которые приехали воевать «как на сафари», при этом большинство из них придерживаются неонацистских взглядов. Об этом рассказала главред сайта Donbass Insider, французская журналистка, живущая уже несколько лет в Донбассе, Кристель Неан.