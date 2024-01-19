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МО Франции: Информация о присутствии в Харькове наёмников – манипуляция России

19 января 2024, 06:57
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

В МИД Франции опровергли информацию о присутствии на Украине французских наёмников, назвав это манипуляцией России.
«У Франции нет наемников ни на Украине, ни где бы то ни было еще», — заявили в французском ведомстве.

К тому же, во французском агентстве AFT, цитируя заявление французского МИД, назвали сообщения о присутствии в Харькове наёмников из Франции «грубой манипуляцией России».


Напомним, вчера в Следственном комитете РФ заявили, что возбудили уголовные дела о наёмничестве ещё против 68 иностранных граждан из 7 стран мира. В сумме, как отметили в СК, сейчас ведётся 591 уголовное дело против наёмников из 46 стран.

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Десантники приняли участие в крещенской службе в Херсонской области
Российские десантники приняли участие в крещенской службе в Херсонской области
19 января 2024, 04:27

Фото: istockphoto / Semen Salivanchuk

Военнослужащие российской десантной группировки «Днепр» приняли участие в церемонии крещенского богослужения в одной из часовен Херсонской области, передают РИА Новости со ссылкой на представителя Минобороны РФ.
В ходе мероприятия десантники принимали участие в омовении в Крещенской купели, а военные священники освятили воду и поздравили всех с праздником Крещения Господня.

По завершении богослужения военнослужащие вернулись в подразделения в зоне проведения специальной военной операции и приступили к выполнению поставленных задач.

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#богослужения
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В Минобороны рассказали о российских журналистах в зоне СВО
Минобороны РФ: в зоне спецоперации работают 82 российских журналиста
18 января 2024, 22:53

Фото: iStock/bwb-studio

В зоне спецоперации на сегодняшний день находится 82 российских журналиста. Об этом в рамках церемонии вручения наград журналистам, приуроченной ко Дню российской печати рассказал замминистра обороны РФ статс-секретарь Николай Панков.
«В прошлом году более 1100 представителей российских средств массовой информации освещали ход специальной военной операции, находясь в районах ведения боевых действий. Прямо сейчас 82 журналиста находятся, как говорится, за "ленточкой"», - рассказал Панков.

По его словам, они ежедневно рискуют жизнями для того, чтобы доводить до российских граждан информацию о героизме военных в зоне спецоперации.

Панков отметил, что именно на российских военкорах лежит огромная ответственность за то, как общественность воспринимает ситуацию на Украине. Именно их репортажи помогают понять, за кем стоит правда в этом конфликте.

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#рф
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Французская журналистка рассказала о наёмниках из Франции на Украине
Неан: в ВСУ остались французы, которые приехали воевать, как на сафари
18 января 2024, 22:30

Фото: iStock/e-crow

На Украине остались только те французские наемники, которые приехали воевать «как на сафари», при этом большинство из них придерживаются неонацистских взглядов. Об этом рассказала главред сайта Donbass Insider, французская журналистка, живущая уже несколько лет в Донбассе, Кристель Неан.
Она рассказала, что французские наемники присутствуют на Украине еще с 2014 года – с начала боевых действий на Донбассе. При этом, по ее словам, большинство из них были неонацисты из батальона как «Азов»*, а также в подразделениях «Правого сектора»*. Те французы, которые отправились на Украину в 2022 году, столкнувшись с реалиями войны, вернулись на родину.

«Эти люди никогда не воевали, не знали, что такое война, они еще в 2022 году убежали с Украины, особенно когда был сильный удар по полигону во Львовской области. Остались только те, кто сюда приехал на сафари. Русофобские люди, неонацисты, люди, которые сильно поддерживают НАТО и очень против России», - пояснила Неан.

По ее предположению, на стороне ВСУ в настоящее время воюет всего несколько десятков наёмников из Франции. При этом многие французские военные уже начали менять свой взгляд на ситуацию в зоне СВО. Они понимают, что Украина не сможет выиграть в этом конфликте, заключила журналист.

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В США признали, что ВС РФ одерживают победу на поле боя
Подполковник Дэвис: Россия одерживает победу на поле боя
18 января 2024, 22:15

Фото: iStock/leksii Liskonih

Ситуация на линии соприкосновения в зоне спецоперации складывается в пользу российских военных. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.
Он продемонстрировал запись выступления российского президента Владимира Путина, который рассказал, что украинское контрнаступление провалилось, и при продолжении боевых действий государственность Украины окажется под вопросом.

«Он очень уверен в том, о чем он говорит. Атаки России усилились, а у Украины заканчиваются финансы. Ситуация на поле боя все больше складывается в пользу России», — отметил Дэвис в своем YouTube-канале Daniel Davis / Deep Dive.

По его словам, армия России все больше давит на ВСУ по всей линии соприкосновения и успешно наступают. При этом руководство России активно развивает промышленность, производит собственные беспилотники и ракеты, а также самолеты, вертолеты и боеприпасы. И делается это намного быстрее, чем Запад отправляет вооружение Украине.

Дэвис подчеркнул, что Украина отступает по всем направлениям фронта. При этом украинские власти буквально хватают людей на улицах для их мобилизации.

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На Украине раскрыли еще одну причину провала контрнаступления ВСУ
Кулеба: ВСУ повалили контрнаступление из-за разведывательных дронов РФ
18 января 2024, 22:06

Фото: iStock/Jakub Laichter

«Одной из самых больших сложностей в контрнаступлении, которое мы проводили прошлым летом, является то, что обе стороны – Украина и Россия – использовали разведывательные дроны, подключенные к ударным дронам», - пояснил Кулеба.

По его словам, беспилотников было настолько много, что военные практически не могли передвигаться, так как, вылезая из леса или окопа, из сразу обнаруживал разведывательный дрон, который оперативно отправлял сообщение на ударный дрон. После чего сразу же наносился удар.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский связал провал летнего контрнаступления ВСУ с утечкой информации.

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В Литве раскрыли, сколько оружия необходимо Украине для победы
Глава МИД Литвы Габриелюс: ВСУ для победы нужно в 10 раз больше оружия
18 января 2024, 21:55

Фото: iStock/Alex Kochev

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис, что Украине для победы необходимо предоставить в десять раз больше вооружения. Он этом он рассказал в эфире украинского телеканала 5.ua.
«Для победы в войне с Россией Украине нужно не 40, а 400 пусковых установок HIMARS и тысяча, а не 80 танков», – заявил Ландсбергис.

Он призвал союзников максимально поддерживать Украину необходимым вооружением в нужном количестве.

Ранее Ландсбергис также заявлял, что вывод войск США из Европы станет кошмаром для Евросоюза. По его словам, на данный момент Европа находится в большой опасности, по этой причине государства считают часы до следующего этапа эскалации РФ. Сообщается, что некоторые парламентарии Европы испытывают некие опасения, что Штаты, в случае прихода Дональда Трампа к власти, могут прекратить оказывать помощь киевскому режиму и даже попытаться выйти из НАТО.

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На Украине признали невозможной мобилизацию украинцев за границей
В СНБО Украины считают мобилизацию украинцев за границей невозможной
18 января 2024, 20:36

Фото: iStock/Michele Ursi

Принудительно мобилизовать украинских мужчин призывного возраста, находящихся за границей, невозможно, особенно, если они имеют статус беженца. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, его словам передает информационное агентство Report.
«Мы понимаем, что человек, находящийся на территории другой страны, также подчиняется законам этой страны. Мы бы хотели, чтобы они вернулись, но насильно это сделать не получится», - заявил Данилов.

Он подчеркнул, что если украинский гражданин проживает за границей со статусом беженца, пострадавшего от военной агрессии, то власти Украины вмешаться не смогут. Объясняется это тем, что в каждой стране существуют собственные законы касательно беженцев.

Таким образом, Данилов призвал правительство Украины внести изменения в новый закон о мобилизации и сделать его более справедливым.

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В Ленобласти заявили об отсутствии повреждений из-за сбитого дрона ВСУ
Администрация Ленобласти прокомментировала ситуацию со сбитым дроном ВСУ
18 января 2024, 20:34

Фото: istockphoto.com/e-crow

В администрации Ленинградской области заявили, что украинский беспилотник, который был сбит на территории региона в ночь с 17 на 18 января, не нанёс повреждений.
Также там сообщили об отсутствии пострадавших.

«Губернатор и оперативный штаб информацию получили. Пострадавших и повреждений в Ленобласти нет», – приводит «Петербургский дневник» сообщение администрации.

Ранее российские системы ПВО за минувшие сутки сбили две украинские ракеты «Точка-У», 18 снарядов РСЗО. Отмечалось, что с помощью системы противовоздушной обороны также были уничтожены 91 беспилотный летательный аппарат и управляемая авиабомба американского производства JDAM. Также российским войскам удалось освободить населенный пункт Весёлое в ДНР, полностью взяв его под свой контроль.

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Главком ВСУ Залужный снова пропустил встречу Военного комитета НАТО
18 января 2024, 20:26

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Главком ВСУ Валерий Залужный снова не принял участие во встрече начальников генштабов НАТО. Об этом сообщил глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр по итогам двухдневной встречи.
Как сообщает Бауэр, участие Залужного анонсировали в первом заседании Совета НАТО-Украина на уровне начальников генштабов. Главкома ВСУ на встрече заменял военный представитель Украины при альянсе генерал-майор Сергей Салкуцан.

Отмечается, что Залужный не впервые пропускает подобного рода встречи. На Западе его поведение зачастую отмечают, как безответственное.

Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что новые оборонные планы НАТО, утвержденные на последнем саммите блока в Вильнюсе, были разработаны, в особенности из-за возможного столкновения с Россией.

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