МИД Польши передаст послу РФ ноту протеста в связи с нарушением воздушного пространства

Фото: iStock/delray77
МИД Польши планирует вызвать посла РФ в Варшаве Сергея Андреева и передать ему ноту протеста по причине нарушения воздушного пространства страны якобы российской ракетой. Об этом сообщает Onet.pl.
Отмечается, что ракета находилась в районе населенного пункта Осердув, который располагается, на границе с Украиной и покинула его спустя 39 секунд. При этом никаких доказательств предоставлено не было.
Напомним, ВС Польши сообщили о нарушении воздушного пространства страны на границе с Украиной сегодня утром, 24 марта и утверждают, что речь идет о российской крылатой ракете.
Ранее сообщалось, что Молдавия также выразила протест российской стороне и выслала одного из сотрудников посольства России из-за проведения выборов президента РФ на территории непризнанного Приднестровья. Подробности читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
В Польше заявили, что воздушное пространство республики нарушила ракета ВС РФ
Политолог Оленченко: Польша пытается отвлечь население от проблем за счёт РФ
В США раскрыли, что ждет Украину без поддержки Вашингтона
Напомним, ВС Польши сообщили о нарушении воздушного пространства страны на границе с Украиной сегодня утром, 24 марта и утверждают, что речь идет о российской крылатой ракете.
Читайте также:
В Польше заявили, что воздушное пространство республики нарушила ракета ВС РФ
Политолог Оленченко: Польша пытается отвлечь население от проблем за счёт РФ
В США раскрыли, что ждет Украину без поддержки Вашингтона
Екатерина Коршунова