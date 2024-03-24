В США раскрыли, что ждет Украину без поддержки Вашингтона

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Экс-спичрайтер президента Джорджа Буша-младшего Марк Тиссен заявил, что без помощи США ВСУ не остановить продвижение российских войск в сторону Киева, передает The Washington Post.
По мнению Тиссена, Украину может ждать такая же судьба, как у других государств, которые Штаты пытались «спасать», например, Афганистана. Эксперт отметил, что в скором времени у украинских войск закончатся средства противовоздушной обороны и боевая техника, поэтому продвижение ВС РФ на запад страны украинцы остановить не смогут.
Тиссен заключил, что Россия в текущем году начнет добиваться серьезных успехов.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия со стороны США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Тиссен заключил, что Россия в текущем году начнет добиваться серьезных успехов.
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Екатерина Коршунова