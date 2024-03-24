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В США раскрыли, что ждет Украину без поддержки Вашингтона

WP: без помощи от США ВСУ не остановят движение российских войск к Киеву
24 марта 2024, 13:07
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Экс-спичрайтер президента Джорджа Буша-младшего Марк Тиссен заявил, что без помощи США ВСУ не остановить продвижение российских войск в сторону Киева, передает The Washington Post.
По мнению Тиссена, Украину может ждать такая же судьба, как у других государств, которые Штаты пытались «спасать», например, Афганистана. Эксперт отметил, что в скором времени у украинских войск закончатся средства противовоздушной обороны и боевая техника, поэтому продвижение ВС РФ на запад страны украинцы остановить не смогут.

Тиссен заключил, что Россия в текущем году начнет добиваться серьезных успехов.


Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Украина теряет позиции на поле боя из-за бездействия со стороны США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Путин назвал бомбардировку Югославии в 1999 году началом войны в Европе
24 марта 2024, 13:20

Фото: сайт Кремля

НАТО фактически развязало войну в Европе, начав операцию в Югославии 25 лет назад. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.
В интервью для документального фильм «Белград» на телеканале «Россия-1» глава государства подчеркнул, что действия НАТО недопустимы. Запад без получения резолюции Совета безопасности ООН начал боевые действия прямо в центре Европы.

В 1999 году НАТО начала бомбардировку Югославии (Сербия и Черногория), чему способствовало вооружённое противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии.

В результате этих бомбардировок погибли более 2,5 тысяч человек, среди которых было 87 детей.

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#владимир путин
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#обстрел
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Президент Таджикистана Рахмон осудил теракт в «Крокусе»
Путин провёл телефонный разговор с президентом Таджикистана Рахмоном
24 марта 2024, 13:16

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном. Об этом сообщили в Кремле.
Рахмон категорически осудил теракт, который произошёл в подмосковном «Крокус Сити Холле» 22 марта.

Президент Таджикистана подчеркнул, что террористы не имеют национальности, родины и религии.

Ранее произошедшее в Красногорске также осудили власти других государств, включая страны НАТО. При этом Латвия так и не выразила соболезнования в связи с терактом. В посольстве России предположили, что это связано с тем, что в Риге знают организаторов этой страшной трагедии и одобряют их действия.

По последним данным, в результате теракта погибли 133 человека.

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#владимир путин
#россия
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#звонок
#крокус сити холл
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Захарова: любое оправдание Киева Вашингтоном должно рассматриваться как улика
24 марта 2024, 10:48

Фото: Telegram-канал Марии Захаровой

Любое оправдывание Киева Вашингтоном до завершения расследования теракта в «Крокус Сити Холле» будет рассматриваться как улика. Об этом в своём Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она привела слова официального представителя Совета нацбезопасности США Эдриенна Уотсона, который заявил, что Украина не причастна к теракту. По его словам, за это несёт ответственность ИГИЛ*.

Захарова при этом подчеркнула, что так быстро США могут разобраться только с чужими проблемами. Так, например, убийство американского президента Джона Кеннеди не могут расследовать уже больше 60 лет.

Такая же ситуация обстоит с «Северными потоками». Вашингтон обвиняет то украинцев, то ИГИЛ*. При этом не призывает Данию и Швецию продолжить расследование, а предложение России об изучении ситуации под эгидой ООН заблокировал.

Представитель российского ведомства сделала вывод, что это говорит об умелом отвлечении американцами внимания от резонансных преступлений.

Именно поэтому любое оправдание Киева от лица Вашингтона до завершения расследования теракта в Красногорске, будет рассматриваться как улика.

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Теракт в «Крокусе» могут обсудить на одном из ближайших заседаний СБ ООН

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*запрещённая в России террористическая организация
#мария захарова
#теракт
#сша
#украина
#политика
#крокус сити холл
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Теракт в «Крокусе» могут обсудить на одном из ближайших заседаний СБ ООН
24 марта 2024, 09:31

Фото: iStock/Askolds

Теракт в «Крокус Сити Холле» могут обсудить на одном из ближайших заседаний СБ ООН, об этом заявил заместитель генсека организации Владимир Воронков в беседе с РИА Новости.
Корреспондент спросил у собеседника агентства, должны ли были Соединённые Штаты передать России всю имеющуюся у них информацию о подготовке теракта на территории РФ, могут ли организаторы теракта находиться на Украине и готова ли ООН содействовать России в расследовании террористического акта в «Крокусе».

«Как я предполагаю, эти вопросы будут поставлены и обсуждены на одном из ближайших заседаний Совета безопасности ООН, который может дать соответствующие поручения своему Контртеррористическому комитету», — сообщил Воронков.

Напомним, в 20:00 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» должен был начаться концерт рок-группы «Пикни». Как только зрители расселись по своим места, в холле послышалась стрельба. Вооружённые террористы ворвались в зал и начали расстреливать людей, а затем устроили пожар, в результате которого «Крокус» оказался разрушенным.

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#крокус сити холл
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Члены Компартии Греции остановили поезд с танками США и написали на них «убийцы»
24 марта 2024, 09:29

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Члены Коммунистической партии Греции и ее молодежной организации КНЕ остановили поезд, который перевозил американские танки из порта Александруполис в Болгарию. Об этом сообщает информационный сайт компартии 902.gr.
Отмечается, что члены организаций встали перед поездом с плакатами, заставив его остановиться. Люди требовали, чтобы поезд вернулся в пункт отправления, и чтобы «убийцы США-НАТО убрались из всего региона».

По данным источника, поезд с американской техникой не смог продолжить свой путь и вернулся. Протестующие рассказали, что Александруполис является портом народов, люди осудили превращение города в огромную базу Североатлантического альянса.

Ранее военный эксперт Владимир Прохватилов назвал вид вооружений, которым располагает армия США для возможного нанесения массированного удара по территории России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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«Как с «Северными потоками»: Гарднер заметил странную деталь в поведении США

Кнайсль назвала случившееся в «Крокус Сити Холле» заказным терактом против РФ
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#поезд
#люди
#нато
#рф
#техника
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«Как с «Северными потоками»: Гарднер заметил странную деталь в поведении США
Гарднер: США выгораживают Киев, как и в ситуации с «Северными потоками»
24 марта 2024, 08:53

Фото: iStock/ValleraTo

Как и в ситуации с подрывом «Северных потоков» США сразу же начали говорить о непричастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле», с таким заявлением выступил американский журналист Стивен Гарднер на своём YouTube-канале.
Как только в интернете появилась официальная информация о происходящем в «Крокус Сити Холле», в Белом доме поспешили заверить, что Киев не имеет ничего общего с терактом.

Однако, как утверждает Гарднер, эта ситуация подозрительно сильна похожа на заявления Соединённых Штатов после подрыва «Северных потоков». Журналист убеждён, что Вашингтон не может знать о наличии следа киевских властей в теракте в Подмосковье, а потому делать подобные заявления не имеет права.

Напомним, сбежавшие из «Крокуса» террористы были схвачены российскими спецслужбами в Брянской области. В ходе допроса боевики признались, что пытались добраться до Украины, где кураторы обещали предоставить им убежище.

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#крокус сити холл
#теракт
#сша
#украина
#северный поток
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МВД Германии объявило о «большой угрозе» в стране после теракта в «Крокусе»
МВД Германии: после теракта в «Крокусе» ожидается «большая угроза»
24 марта 2024, 06:54

Фото: iStock/picturesd

Министр внутренних дел Германии Нанси Фазер заявила газете Süddeutschen Zeitung о «большой угрозе» со стороны «Исламского государства»*, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Глава министерства уточнила, что речь идет о региональным отделением группировки «Исламского государства» – «Хорасан»**, которую Запад обвиняет в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле».

Также Фазер безоговорочно осудила нападение вооруженных сил на гражданских лиц.

«Мы скорбим вместе с семьями многих невинных жертв этого трусливого и жестокого теракта», – сказала она.

Ранее немецкий МИД на русском языке выразил соболезнования в связи с терактом в «Крокусе».

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* ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация

** ИГИЛ-К, запрещена в России
#германия
#террористы
#теракт
#крокус сити холл
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В Германии заявили о невозможности победы Украины
Немецкий экс-генерал: Украина не сможет достигнуть победы над Россией
24 марта 2024, 06:21

Фото: iStock/alzay

Украина не сможет победить Россию на поле боя, потому что у нее нет необходимого военного потенциала, заявил в интервью RBB Inforadio генерал бундесвера в отставке и бывший председатель Военного комитета НАТО Харальд Куят.
Куят отметил, что в украинских вооруженных силах, в отличие от российских, не хватает солдат-добровольцев. Бывший генерал также выразил уверенность, что западная техника не поможет Киеву достичь своих военных целей.

«Мы не сумели добиться этого с танками, и даже с Taurus не сумели бы», – заявил он.

По его мнению, Германия романтизирует конфликт на Украине, но в действительности Киев не обладает военной мощью, необходимой для победы.

«Все медленно, но верно складывается в пользу России», – заключил Куят.

Ранее сообщалось, что на всей Украине объявлена воздушная тревога.

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#германия
#украина
#киев
#россия
#помощь
#военная техника
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Во Франции провели сравнение политики России и Запада
Valeurs Actuelles: Политика Путина благоприятна для развивающихся стран
24 марта 2024, 05:38

Фото: iStock/andriano_cz

Внешняя и внутренняя политика президента России Владимира Путина более благоприятна для развивающихся стран, чем политика Запада, заявило французское издание Valeurs Actuelles.
Аналитики считают, что успех политики российского президента заключается в его способности своевременно реагировать на изменение геополитической ситуации. Однако Путин также уделяет первостепенное внимание развитию своей страны, что может быть особенно важно для развивающихся стран.

Ранее французский политик Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству.

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#франция
#европа
#владимир путин
#политика
#экспертное мнение
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