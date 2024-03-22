Политолог Оленченко: Польша пытается отвлечь население от проблем за счёт РФ

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Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко высказал мнение о том, что заявления Польши о «российской угрозе» призваны отвлечь население от внутренних проблем.
«У Польши проблемы связаны ещё и с тем, что фермеры испытывают сложности из-за того, что Еврокомиссия приняла решение о беспошлинном ввозе на территории Евросоюза продукции с Украины. А она лишает польскую продукцию конкурентоспособности. И здесь заявление о том, что Россия якобы готовится к каким-то завоеваниям, я думаю, как раз и должно отвлекать», — пояснил в беседе с RT Оленченко.
Ранее сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявлял, что «российская угроза» всегда мерещилась польским властям, однако угроза такая мнимая.
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