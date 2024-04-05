МИД предостерег Украину и Запад от любых попыток дестабилизации в районе ЗАЭС

Фото: официальный сайт МИД РФ
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва предостерегает власти Украины и их западных покровителей от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на Запорожской АЭС. Комментарий Захаровой опубликован на сайте российского дипведомства.
Захарова призвала руководство МАГАТЭ зафиксировать все случаи нападения со стороны киевского режима. Официальный представитель МИД РФ добавила, что проблемы с электроснабжением ЗАЭС наблюдаются не впервые.
Напомним, сегодня, 5 апреля, ВСУ продолжили атаку ЗАЭС дронами в районе грузового порта и азотно-кислородной станции.
Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что энергоснабжению Запорожской АЭС грозит «очень реальная угроза», поскольку последний сбой на ЗАЭС последовал за сообщениями о военной активности в регионе и за его пределами.
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Напомним, сегодня, 5 апреля, ВСУ продолжили атаку ЗАЭС дронами в районе грузового порта и азотно-кислородной станции.
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Екатерина Коршунова