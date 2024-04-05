Украинские дроны снова атаковали Запорожскую АЭС

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ВСУ дронами атаковали ЗАЭС в районе грузового порта и азотно-кислородной станции, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу АЭС.
«Повреждений критически важной инфраструктуры и нарушений работы станции не зафиксировано», — говорится в сообщении.
В пресс-службе заявили, что вести обстрел как самой станции, так и объектов её инфраструктуры, недопустимо, поскольку может привести к печальным последствиям.
Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что энергоснабжению Запорожской АЭС грозит «очень реальная угроза». Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Алёна Самарева