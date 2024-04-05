Эксперт Шарковский: ВСУ могут ударить по реактору Запорожской АЭС из-за побед ВС РФ

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Военный эксперт Александр Шарковский заявил, что украинские солдаты в ответ на значительное продвижение ВС РФ могут пойти на ядерную диверсию на ЗАЭС, чтобы дестабилизировать фронт. Об этом сообщает «Абзац».
По словам Шарковского, украинская армия способна на любой поступок. Если катастрофа на ЗАЭС произойдет, в таком случае ядерные осадки могут достичь Крыма, однако, как отметил военный эксперт, они могут выпасть и на европейской территории.
Военные эксперт подчеркнул, что ВСУ могли усилить боевую активность в регионе с целью стимулирования материальных выплат от Запада.
Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что энергоснабжению Запорожской АЭС грозит «очень реальная угроза», поскольку последний сбой на ЗАЭС последовал за сообщениями о военной активности в регионе и за его пределами.
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Военные эксперт подчеркнул, что ВСУ могли усилить боевую активность в регионе с целью стимулирования материальных выплат от Запада.
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Екатерина Коршунова