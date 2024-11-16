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Обстановка на Форуме ОБСЕ по вопросу сотрудничества в области безопасности (ФСОБ) чудовищно усугубилась при председательстве Дании, а антироссийская риторика зазвучала с новой силой. Соответствующее заявление опубликовало МИД РФ. Призывы к наказанию руководства России, как отмечается, датский посол назвал своим «источником для вдохновения».
«При нынешнем датском председательстве обстановка на ФСОБ чудовищно усугубилась. Глава делегации Дании посол Гренбек-Йенсен, ангажировано выступающий с антироссийской позиции, поспешил вытащить на трибуну представителей киевского режима», — указано в сообщении.Данная риторика получила надлежащий отпор с российской стороны, отметили в министерстве, на что Гренбек-Йенсен попытался действовать в нарушение правил, выйти за рамки полномочий и навязать новую модель работы ФСОБ.
«Однако разрешения на это ему никто не давал. Своими вопиющими и безответственными шагами Копенгаген дискредитирует институт председательства, да и ФСОБ как один из директивных органов ОБСЕ. Более того, подрывается ключевой для организации в целом принцип консенсуса, без которого ее просто не будет», — подчеркнули в МИД.Ранее сообщалось, Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попыталось объяснить отсутствие реакции на убийства более 30 российских журналистов на Украине. Представитель УВКПЧ Рено де Виллен сказал корреспонденту РИА Новости, что ООН не может подтвердить эту информацию из-за «отсутствия доступа», поскольку Россия якобы не предоставляет доступ в нужные регионы.
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