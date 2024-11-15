В ООН объяснили молчание по делу о гибели российских журналистов на Украине

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Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попыталось объяснить отсутствие реакции на убийства более 30 российских журналистов на Украине.
Представитель УВКПЧ Рено де Виллен сказал корреспонденту РИА Новости, что ООН не может подтвердить эту информацию из-за «отсутствия доступа», поскольку Россия якобы не предоставляет доступ в нужные регионы.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России, ранее заявила, что ЮНЕСКО игнорирует информацию о преступлениях против российских журналистов, переданную Россией.
Постоянный представитель РФ при ООН Геннадий Гатилов отметил, что политическая ангажированность УВКПЧ возросла и орган закрывает глаза на доказательства преступлений Киева.
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«Что касается убитых российских журналистов, мы действительно получили информацию об этих случаях, но проблема в том, что [...] Россия не предоставляет нам доступ в эти регионы, поэтому мы не можем подтвердить полученную информацию по этому поводу», — прозвучало заявление на пресс-конференции по безопасности журналистов в ООН.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России, ранее заявила, что ЮНЕСКО игнорирует информацию о преступлениях против российских журналистов, переданную Россией.
Постоянный представитель РФ при ООН Геннадий Гатилов отметил, что политическая ангажированность УВКПЧ возросла и орган закрывает глаза на доказательства преступлений Киева.
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Мария Моисеева