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В ООН объяснили молчание по делу о гибели российских журналистов на Украине

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Фото: iStock/Viktor Sidorov

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) попыталось объяснить отсутствие реакции на убийства более 30 российских журналистов на Украине.
Представитель УВКПЧ Рено де Виллен сказал корреспонденту РИА Новости, что ООН не может подтвердить эту информацию из-за «отсутствия доступа», поскольку Россия якобы не предоставляет доступ в нужные регионы.

«Что касается убитых российских журналистов, мы действительно получили информацию об этих случаях, но проблема в том, что [...] Россия не предоставляет нам доступ в эти регионы, поэтому мы не можем подтвердить полученную информацию по этому поводу», — прозвучало заявление на пресс-конференции по безопасности журналистов в ООН.


Мария Захарова, официальный представитель МИД России, ранее заявила, что ЮНЕСКО игнорирует информацию о преступлениях против российских журналистов, переданную Россией.

Постоянный представитель РФ при ООН Геннадий Гатилов отметил, что политическая ангажированность УВКПЧ возросла и орган закрывает глаза на доказательства преступлений Киева.

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США пригрозили России из-за якобы присутствия бойцов КНДР в Курской области
Советник Салливан: мы готовы принять меры против РФ за помощь войск КНДР России
15 ноября 2024, 01:58

Фото: iStock/Tomas Ragina

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США вместе с союзниками готовы ответить на возможное участие северокорейских военных в боевых действиях в Курской области.
Он уточнил, что будут приняты скоординированные политические меры, включая дипломатические и материальную поддержку Украины.

Ранее заместитель представителя госдепа Ведант Патель утверждал, что около 10 тысяч северокорейских военных якобы уже воюют на стороне России в Курской области. Однако Россия отметила, что США не представили доказательств, а КНДР назвала обвинения «грязными маневрами».

Сеул, в свою очередь, по данным южнокорейского агентства Ренхап, пока воздерживается от окончательных выводов, не подтверждая заявлений США. Генсек НАТО также упоминал доказательства участия КНДР, но не представил их.

Владимир Путин отметил, что сотрудничество с КНДР — это внутреннее дело двух стран и не нарушает международного права. Мария Захарова из МИД России назвала волну обвинений «вбросами», а Песков подчеркнул противоречивость сообщений, поступающих из Южной Кореи и Пентагона.

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Заявление Латвии о поддержке Украины вызвало критику Рогова
Рогов счел слова Ринкевича о поддержке Украины «политической шизофренией»
14 ноября 2024, 23:59

Фото: iStock/william87

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов раскритиковал заявление президента Латвии Эдгара Ринкевича о поддержке Украины, назвав его «политической шизофренией».
Ринкевич ранее выступил с призывом продолжать помощь Украине и объявил минуту молчания в ее честь, что Рогов расценил как противоречивую позицию.

По словам Рогова, латвийский лидер демонстрирует двуличие, поддерживая нацистский режим, который, по его мнению, «убил Украину» во время событий на Майдане и Одесской трагедии.

Он также отметил, что западные политики, включая Ринкевича, лишь «льют крокодильи слезы», используя украинский народ как расходный материал для ослабления России.

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Политолог Дудаков спрогнозировал политику Трампа в отношении РФ в 2025 году
Политолог Дудаков: Трамп предложит варианты мирных переговоров по Украине
14 ноября 2024, 21:49

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Политолог-американист Малек Дудаков предположил, что вновь избранный президент США Дональд Трамп, вступив в свои полномочия. В 2025 году попытается завершить конфликт на Украине, предложив России варианты мирных планов.
Если же договориться не получится, Трамп самоустранится от ситуации на Украине и переключит своё внимание на Китай, считает эксперт.

«Допускаю, что изначально Трамп предложит нам те или иные планы мирных переговоров. Если не удастся к чему-то прийти, Трамп просто самоустранится от ситуации. Скажет, что это проблема Европы, пускай европейцы платят за безопасность Украины, а он будет заниматься Китаем, Ираном и другими вопросами», — заявил в беседе с NEWS.ru Дудаков.

Ранее профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен заявил, что Украине и её соратникам нужно помнить, что их время на исходе.

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#китай
#мнение
#нато
#рф
#трамп
#сша
#политика
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МИД РФ назвал недопустимыми слова Гросси о пребывании экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
14 ноября 2024, 19:57

Фото: istockphoto/Alexey Tolmachov

Заявления генерального директора МАГАТЭ о сроках пребывания на Запорожской атомной электростанции экспертов агентства выходят за рамки его полномочий. В его подаче секретарь МАГАТЭ по своему усмотрению определяет порядок и сроки пребывания своих экспертов на ЗАЭС, что возмутительно.
С таким заявлением выступило министерство иностранных дел РФ. Таким образом в российском внешнеполитическом ведомстве отреагировали на интервью руководителя международного агентства, в котором он позволил себе неприемлемые высказывания относительно сроков пребывания представителей МАГАТЭ на российском ядерном объекте. В частности, он заявил, что эксперты будут находиться на ЗАЭС вплоть до якобы возможного замораживания конфликта.

В МИД РФ выразили недоумение тем, что руководство МАГАТЭ берётся судить о перспективах пресловутой «заморозки», что явно не входит в его полномочия, а также давать понять, что секретариат организации самостоятельно определяет условия и сроки пребывания экспертов на станции, что совершенно не так.

В ведомстве напомнили, что эксперты находятся на ЗАЭС исключительно с согласия правительства и только до тех пор, пока наша страна считает их пребывание там оправданным. Также МИД выразил надежду, что впредь Гросси будет корректно излагать ситуацию и не выходить за рамки своей компетенции.

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#заэс
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Песков: Говорить о возвращении в РФ зарубежных автомобилей ещё рано
14 ноября 2024, 19:25

Дмитрий песков (Фото: riamediabank/ Рамиль Ситдиков)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, что европейские производители автомобилей ещё не заявляли о своём выходе на рынок России. Рассуждать об их возвращении в страну преждевременно, проинформировала газета «Ведомости».
Пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что по этому вопросу он не слышал никаких официальных заявлений от автопроизводителей из Европы, поскольку их ещё не было. Сейчас не стоит говорить об их возвращении в Российскую Федерацию, отметил Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, первостепенно идёт речь об удовлетворении спроса на российском рынке авто. На данный момент в приоритете стоят интересы отечественных производителей и покупателей — они должны купить качественный товар по хорошей для них цене.

Дмитрий Песков высказал своё мнение японских автобрендах. Он считает, что страны, которые вводят ограничения в дальнейшем руководствуются своими интересами и без труда могут «выпускать лицензии на исключения из перечня ограничений».

«Здесь все абсолютно цинично и прагматично делают так, как выгодно им. И нам, безусловно, надо следовать этой практике», — заключил пресс-секретарь Владимира Путина.

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#страны
#авто
#мнение
#ограничения
#дмитрий песков
#лицензии
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Путин пообещал решить проблему с замедлением YouTube
14 ноября 2024, 18:54

Фото: istockphoto/ champpixs

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться в вопросе замедления YouTube, проинформировал генеральный директор «Мосфильма» Карен Шахназаров в эфире телеканла «Россия 1».
«Замедление YouTube, на мой взгляд, сегодня не очень целесообразно, на что президент сказал, что там бывают всякие пакости. <...> Он выслушал и сказал: "Я разберусь, я посмотрю», — подчеркнул Шахназаров.

Он отметил, что глава Российской Федерации открыт для разных тем.

Владимир Путин и Карен Шахназаров встречались накануне. Они говорили о роли киноконцерна в благотворительности, учитывая поддержку участников специальной военной операции.

Проблемы в работе YouTube начались летом 22024 года, Он перестал работать на компьютерах у россиян. Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн обращал внимание, что скорость загрузки может снизиться на 70 процентов.

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#скорость
#владимир путин
#президент
#youtube
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В ГД ответили увидевшим угрозу в прекращении огня на Украине
Депутат ГД Колесник: Россия не собирается нападать на Европу
14 ноября 2024, 18:49

Фото: istockphoto/macky_ch

Россия не собирается нападать на европейские страны и никому не угрожает, как уже не раз говорил президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник.
Таким образом он в разговоре с изданием «Лента.ру» прокомментировал появившиеся в американской прессе заявления некоторых военных и политиков, увидевших в перемирии между Москвой и Киевом угрозу для Европы и НАТО.

Парламентарий напомнил о выступлении Владимира Путина на Петербургском экономическом форуме, в котором он ясно заявил, что Россия не собирается нападать «ни на какую Европу».

«Это наши внутренние проблемы с Украиной. Если бы туда Европа как раз не влезала, ничего бы и не было», — отметил Колесник.

По словам депутата, страны, которые заявляют о мифической угрозе, пытаются таким образом лишь привлечь к себе внимание.

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#россия
#европа
#страны
#нато
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Bloomberg: США до конца ноября хотят ввести санкции против России и КНДР
14 ноября 2024, 18:41

Фото: iStock/designer491

США до конца ноября планируют ввести санкции против России и КНДР. Об этом сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
«США уже работают над принятием новых санкций против танкерного флота России и Северной Кореи к концу ноября», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что у Байдена остается все меньше времени на осуществление подобных инициатив.

После победы Дональда Трампа на выборах президента США финансовые структуры Запада начали обсуждать возможное снятие санкций с России, сообщала газета Financial Times со ссылкой на источник.

По словам неназванного портфельного менеджера, в западных банках уже обсуждают перспективы торговли с Россией и задаются вопросом о возможности операций с рублем. Менеджер отметил, что рубль продолжает использоваться для офшорных операций.


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#сша
#рубль
#санкции
#ес
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Newsweek: Европейские военные назвали перемирие Украины и РФ угрозой для НАТО
14 ноября 2024, 18:29

Фото: istockphoto/Xavier Lejeune

Перспектива перемирия между Москвой и Киевом и прекращения боевых действий может представлять собой собой угрозу для стран Европы. К такому выводу пришли европейские военные.
Их опросили корреспонденты американского издания Newsweek в ходе пражской конференции Prague Defence Summit. Например, министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что прекращение боевых действий на Украине «прямо сейчас» будет означать для России возвращение домой сотен тысяч солдат, которых затем можно будет использовать в «других местах».

«Это поставит Россию в сильную позицию, позволяющую ей восстановить силы», — сказал он.

Глава Многонационального корпуса НАТО «Северо-Восток» генерал-лейтенант бундесвера Юрген-Йоахим фон Зандрарт допустил начало нового «гибридного конфликта» с Россией в так называемой «серой зоне», добавив, что альянс к этому готов. По словам немецкого военачальника, командующий войсками блока в Прибалтике, добавил, что в альянсе знают о реорганизации Россией своих западных рубежей.

«Нам необходимо значительно усилить нашу мобильность, чтобы лучше подготовиться», — считает фон Зандрарт.

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#нато
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