CNN: Кандидат в постпреды США при ООН Стефаник сменила свою позицию по Украине

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu
Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Элиз Стефаник, которая может занять должность постоянного представителя США при Организации Объединённых Наций, отстранилась от своей прежней позиции по Украине, включая поддержку её вступления в НАТО.
Об этом сообщила телекомпания CNN. В публикации отмечается, что в 2022 году Стефаник призывала Североатлантический альянс принять Украину в свои ряды, а также настаивала на оказании масштабной военной помощи Киеву.
Однако после того, как стало известно, что она может занять должность постоянного представителя США при ООН в новой администрации Трампа, пресс-секретарь Стефаник Али Блэк отказалась уточнять, по-прежнему ли та поддерживает вступление Украины в НАТО. Блэк заявила телекомпании, что Стефаник в вопросе лучших способов прекращения войны на Украине будет следовать указаниям Трампа.
Авторы материала отмечают, что уход от прямого ответа на вопрос о членстве Украины в альянсе резко контрастирует с позицией Стефаник двухлетней давности, однако с тех пор изменилось и общественное мнение относительно оказания поддержки Киеву. Трамп и его однопартийцы всё более скептично смотрят на оказание Украине военной и финансовой помощи.
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Однако после того, как стало известно, что она может занять должность постоянного представителя США при ООН в новой администрации Трампа, пресс-секретарь Стефаник Али Блэк отказалась уточнять, по-прежнему ли та поддерживает вступление Украины в НАТО. Блэк заявила телекомпании, что Стефаник в вопросе лучших способов прекращения войны на Украине будет следовать указаниям Трампа.
Авторы материала отмечают, что уход от прямого ответа на вопрос о членстве Украины в альянсе резко контрастирует с позицией Стефаник двухлетней давности, однако с тех пор изменилось и общественное мнение относительно оказания поддержки Киеву. Трамп и его однопартийцы всё более скептично смотрят на оказание Украине военной и финансовой помощи.
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Александр Бойцов