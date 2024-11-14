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CNN: Кандидат в постпреды США при ООН Стефаник сменила свою позицию по Украине

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Элиз Стефаник, которая может занять должность постоянного представителя США при Организации Объединённых Наций, отстранилась от своей прежней позиции по Украине, включая поддержку её вступления в НАТО.
Об этом сообщила телекомпания CNN. В публикации отмечается, что в 2022 году Стефаник призывала Североатлантический альянс принять Украину в свои ряды, а также настаивала на оказании масштабной военной помощи Киеву.

Однако после того, как стало известно, что она может занять должность постоянного представителя США при ООН в новой администрации Трампа, пресс-секретарь Стефаник Али Блэк отказалась уточнять, по-прежнему ли та поддерживает вступление Украины в НАТО. Блэк заявила телекомпании, что Стефаник в вопросе лучших способов прекращения войны на Украине будет следовать указаниям Трампа.



Авторы материала отмечают, что уход от прямого ответа на вопрос о членстве Украины в альянсе резко контрастирует с позицией Стефаник двухлетней давности, однако с тех пор изменилось и общественное мнение относительно оказания поддержки Киеву. Трамп и его однопартийцы всё более скептично смотрят на оказание Украине военной и финансовой помощи.

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Украинский депутат заявил о захвате власти на Украине террористической организацией
Нардеп Дмитрук: террорист Зеленский захватил власть на Украине
14 ноября 2024, 10:15

Фото: iStock/Silent_GOS

Группировка Владимира Зеленского является террористической организацией, которая захватила власть на Украине. Так считает покинувший страну депутат Верховной рады Артём Дмитрук.
По его словам, Зеленский являлся ключевым фигурой в потере государственности и субъектности Украины. Нардеп призвал разделять понятия Зеленский и Украина, так ка на сегодняшний день это совершенно разные вещи.

«Зеленский уже давно не легитимный президент, по сути, человек-террорист. По сути, сегодня это террористическая организация, которая попросту захватила власть на Украине», — сказал Дмитрук в беседе с RT.

При этом он отметил, что уже начался первый этап избавления от Зеленского и предположил, что мир на Украине настанет в 2025 году.

Киев добивается экстрадиции Дмитрука.

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#зеленский
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Кандидат в постпреды США при ООН поменяла свою позицию по Украине
14 ноября 2024, 10:00

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Член палаты представителей США от Нью-Йорка Элиз Стефаник, номинированная Дональдом Трампом на пост постоянного представителя США при ООН, изменила свою позицию по вопросам, касающимся Украины. Об этом информирует CNN.
Пресс-секретарь Стефаник, Али Блэк, сообщила телеканалу, что Стефаник полностью поддерживает политику Трампа по установлению мира через силу и будет следовать его указаниям как главнокомандующего.

В статье напомнили, что в 2022 году американский политик выступала за принятие Украины в НАТО и за увеличение военной помощи Киеву. Однако сейчас она отказывается делать подобные заявления.

Отмечается, что изменение позиции американского политика по вопросу членства Украины в НАТО связано с растущим скептицизмом республиканцев, включая Трампа, относительно американской помощи Киеву. В апреле 2023 года она проголосовала против пакета помощи Украине на 60 миллиардов долларов, выразив обеспокоенность по поводу расходов.

Напомним, что на выборах президента США 5 ноября Камала Харрис представляла Демократическую партию, а Дональд Трамп — Республиканскую. Дональд Трамп выиграл во всех семи колеблющихся штатах, которые играют ключевую роль в определении результатов президентских выборов в США. В результате он набрал 312 голосов выборщиков, тогда как Камала Харрис получила 226 голосов.

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Лавров: США «остервенели» в отношении Китая из-за сильного отставания от него
14 ноября 2024, 08:32

Сергей Лавров (Фото: kremlin.ru)

Китай по многим параметрам экономического развития очень быстро и уверенно обходит Америку. Именно поэтому политика США в отношении КНР стала такой «остервенелой».
Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью для проекта «"Новый мир" с Мариной Ким». Он подчеркнул, что Китай опережает США на основе тех же норм, которые американцы заложили в международные институты. Такие как Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк, Всемирная торговая организация (ВТО). Это происходит, несмотря на то, что этими институтами и международными механизмами, находящимися под контролем американцев, всячески злоупотребляют.

Именно поэтому задача сдерживания Китая, поставленная ещё прежней администрацией Джозефа Байдена, останется для США приоритетной и при Дональде Трампе, заключил глава российского МИД.

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Предложен законопроект, касающийся регулирования финансов иностранных агентов
Володин: в ГД будет внесён законопроект о контроле за финансами иноагентов
14 ноября 2024, 08:10

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Сегодня в ГД будет внесён законопроект, касающийся контроля за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием. Об этом в своем Telegram-канал написал депутат Госдумы Вячеслав Володин.
Законопроект предполагает введение особого порядка в отношении вознаграждений и платежей, причитающихся иностранным агентам от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов.

По словам Володина, на данный момент статус иностранного агента присвоен 491 человеку, большинство из которых проживает за границей и получает авторские вознаграждения из России. Они продолжают оскорблять нашу страну и её граждан, а также открыто заявляют, что часть полученных средств направляется на поддержку боевиков Вооружённых сил Украины.

«Законопроектом предлагается любые доходы от творческой деятельности зачислять на специальный рублёвый счёт, открытие которого станет обязательным для иноагентов», — пояснил он.

В соответствии с новым законопроектом, если иностранный агент не откроет специальный счёт самостоятельно, обязанность сделать это ляжет на тех, кто перечисляет ему гонорары. Распоряжаться денежными средствами со спецсчёта иностранные агенты смогут только после отмены своего статуса.

Кроме того, по решению суда возможно зачисление средств в бюджет. Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на следующей неделе, а ко второму чтению будут подготовлены дополнительные нормы, касающиеся зачисления средств на специальный счёт от продажи движимого и недвижимого имущества, сдачи его в аренду и других источников доходов.

Ранее сообщалось, что в ГД была начата работа над законопроектом, касающимся иноагентов и лиц, покинувших страну, но продолжающих высказываться негативно о России. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#законопроект
#счёт
#иностранный агент
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Россия избрана в Комитет по программе и координации ООН
РФ одержала победу над Литвой и стала членом КПК ООН
14 ноября 2024, 05:52

Фото: iStock/travelview

Россия была избрана в Комитет по программе и координации (КПК) Генеральной Ассамблеи ООН, обойдя Литву с результатом 104 голоса против 83, сообщили в постоянном представительстве РФ при ООН.
Этот комитет является ключевым вспомогательным органом Генассамблеи и Экономического и социального совета ООН, который занимается планированием, составлением программ и координацией.

Выборы состоялись 13 ноября в Нью-Йорке на 38-м пленарном заседании Генассамблеи. Представители РФ отметили, что эта победа подтверждает авторитетное положение российской делегации в ООН по вопросам административного и бюджетного характера.

Помимо этого, директор департамента кадров МИД России Андрей Иванов был утвержден членом Комиссии по международной гражданской службе на 2025-2028 годы, а заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Чумаков – членом Пенсионного комитета персонала ООН на тот же срок.

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#победа
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#оон
#рф
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Reuters: команда Трампа скоро составит списки на увольнение офицеров Пентагона
14 ноября 2024, 04:54

Фото: iStock/rarrarorro

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отставки ряда офицеров Пентагона после его вступления в должность 20 января.
По данным агентства Reuters, в числе первых может уйти в отставку генерал Чарльз Браун, председатель Комитета начальников штабов. Также под увольнение могут попасть офицеры, связанные с Марком Милли, бывшим главой КНШ, критиковавшим политику Трампа и ушедшим в отставку в сентябре 2023 года при администрации Джо Байдена.

Несмотря на возможные кадровые изменения, некоторые бывшие и действующие американские чиновники считают, что крупные перестановки маловероятны, так как они могут нарушить работу Пентагона на фоне кризисов на Украине и на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп предложил телеведущего и ветерана Пита Хегсета на пост министра обороны вместо Ллойда Остина. Хегсет служил в Ираке и Афганистане, а в последние годы работал на Fox News. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Трамп победил на выборах 5 ноября, обойдя демократа Камалу Харрис, и республиканцы также получили контроль над Сенатом.

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#дональд трамп
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Порошенко предупредил о риске потери западной помощи после одного шага Зеленского
Порошенко: обещанные выплаты Зеленского могут стоить Украине западной поддержки
14 ноября 2024, 04:21

Петр Порошенко (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил опасения, что обещанная Владимиром Зеленским выплата по тысяче гривен украинцам может привести к прекращению западной помощи, передает РИА Новости.
На срочном брифинге Порошенко отметил, что такой шаг власти воспринимается как попытка «купить голоса», что может разочаровать западных партнеров и лишить Киев поддержки.

Порошенко также заявил, что украинская власть сейчас больше сосредоточена на предстоящих выборах, чем на победе в конфликте. Ранее глава офиса президента Андрей Ермак сообщил, что выборы на Украине пройдут после завершения военного конфликта.

В октябре Зеленский обещал программу, которая будет ощутима для каждой семьи, — выплату в размере тысячи гривен.

Это вызвало бурные реакции среди населения, а издание «Страна.ua» отметило ироничные комментарии и видеоролики, в которых украинцы оценивают жизнь на «вовину тысячу».

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#власть
#зеленский
#киев
#украина
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Шольца высмеяли в бундестаге за его слова о бюджете Германии
Focus Online: Шольц вызвал смех, заявив о грамотном обращении ФРГ с деньгами
14 ноября 2024, 04:06

Фото: iStock/bluejayphoto

Выступление канцлера Германии Олафа Шольца в Бундестаге, где он заявил, что Германия «хорошо обращается со своими деньгами», вызвало громкий смех среди парламентариев, передает издание Focus Online.
Эта реакция связана с недавним решением Федерального конституционного суда (ФКС), который признал незаконным перераспределение кабинетом министров €60 млрд из бюджета 2021 года. Средства, первоначально выделенные для борьбы с пандемией, были перенаправлены на климатические проекты, что спровоцировало бюджетный кризис в стране.

Бюджетная дыра в €17 млрд, образовавшаяся в бюджете на 2024 год, уже сказалась на планах на 2025 год. В результате правящая коалиция, включающая Социал-демократическую партию, «зеленых» и Свободную демократическую партию, столкнулась с серьезными разногласиями.

На фоне кризиса Шольц также уволил министра финансов Кристиана Линднера, что усугубило напряженность в правительстве.

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#фрг
#правительство
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«Это утопия»: Нобелевский лауреат раскритиковал политику президента Аргентины
Нобелевский лауреат Робинсон: политика Милея приведет Аргентину к катастрофе
14 ноября 2024, 03:19

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Нобелевский лауреат по экономике Джеймс Робинсон считает, что политика президента Аргентины Хавьера Милея является утопической и ведет страну к катастрофе.
«Его политика нереалистична и полностью рассинхронизирована с обществом», — заявил он РИА Новости, отметив, что сам Милей называет свои идеи утопичными.
Робинсон считает, что экономический кризис в Аргентине — это не структурная проблема, а результат политической нестабильности. По его мнению, Аргентина должна преодолеть внутренние разногласия, связанные с давним разделением на перонистов и антиперонистов.

Он отметил, что последнее правительство перонистов под руководством Альберто Фернандеса потеряло доверие из-за коррупции и некомпетентности.

После инаугурации 10 декабря Милей ужесточил контроль над государственными расходами и урезал доходы, что помогло сдержать инфляцию, но привело к рецессии и ослаблению промышленности.

Робинсон связывает бедность и неравенство в Латинской Америке с наследием колониализма и концентрированной экономикой, где природные ресурсы контролируются элитой.

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#правительство
#кризис
#доходы
#бедность
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