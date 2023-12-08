МИД РФ призвал Гайану и Венесуэлу к мирному разрешению территориального спора

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В России полагают, что территориальные споры между Венесуэлой и Гайаной следует разрешить в дипломатическом поле, без применения оружия. Причём решение должно устроить оба государства.
Приоритетным вопросом в текущей ситуации вокруг территории Эссекибо видится снижение напряженности, а также шаги по укреплению доверия между правительствами двух южноамериканских стран, сообщила Захарова. Она подчеркнула, что разрешение спорной ситуации лежит исключительно в плоскости венесуэльско-гайанских отношений и выразила надежду на мирное урегулирование всех неоднозначных вопросов завершится в добрососедском ключе.
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Александр Бойцов