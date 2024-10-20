МИД РФ: Роуминг между Россией и Белоруссией могут полностью отменить с 2025 года

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С 1 января 2025 года российские и белорусские абоненты на территории Союзного государства будут обеспечены услугами связи по комфортным тарифам. Расценки на звонки будут сопоставимы в мобильных сетях двух дружественных стран.
Об этом в разговоре с РИА Новости рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук. По его словам, важное значение полной отмены роуминга хорошо понимают и в России, и в Белоруссии. Это наилучшим образом скажется и на развитии туризма, и просто на укреплении контактов между гражданами двух стран, отметил дипломат.
Полищук отметил серьёзную работу, которая позволила с 1 апреля 2022 года отменить плату за входящие вызовы и упросить жизнь россиянам и белорусам, часто путешествующих между двумя странами. Теперь готовится следующий шаг — отмена роуминга. В настоящее время профильные ведомства прорабатывают детали с телекоммуникационными компаниями, пояснил директор департамента МИД.
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Александр Бойцов