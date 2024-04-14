МИД РФ выразил крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией на Ближнем Востоке

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Москва призывает стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности. Кроме того, российская сторона выражает крайнюю обеспокоенность в связи с очередной эскалацией военных действий в регионе.
Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ, опубликованном на официальном сайте дипломатического ведомства. В документе указано, что российская сторона неоднократно предупреждала, что неурегулированность многочисленных кризисов на Ближнем Востоке, в первую очередь, в зоне палестино-израильского конфликта, зачастую подогреваемые безответственными провокационными действиями, приведут к росту напряжённости.
Представители российского МИД призвали стороны конфликта к сдержанности и выразили надежду, что государства Ближнего Востока будут решать возникающие проблемы политико-дипломатическими методами. Также отмечена важность того, чтобы этому способствовали конструктивно настроенные члены международного сообщества.
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