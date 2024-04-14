Иран предостерег США от вмешательства в конфликт с Израилем

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Постоянное представительство Ирана при ООН призвало Соединенные Штаты не вмешиваться в конфликт между Ираном и Израилем, говорится в заявлении в социальной сети X.
В cообщении отмечается, что нападение Тегерана на еврейское государство стало ответом на атаку Израиля на Дамаск.
Ранее, в ночь с субботы на воскресенье, 13 апреля, Иран атаковал Израиль. ABC News сообщил, что в атаке на Израиль использовано от 400 до 500 беспилотников и ракет.
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«Это конфликт между Ираном и преступным режимом Израиля, США должны оставаться в стороне», – подчеркнули в постпредстве.
Ранее, в ночь с субботы на воскресенье, 13 апреля, Иран атаковал Израиль. ABC News сообщил, что в атаке на Израиль использовано от 400 до 500 беспилотников и ракет.
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Александр Климов