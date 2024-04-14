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Иран предостерег США от вмешательства в конфликт с Израилем

Миссия Ирана в ООН: США не должны вмешиваться в конфликт на ближнем Востоке
14 апреля 2024, 01:46
Фото: iStock/AlessandroPhoto

Фото: iStock/AlessandroPhoto

Постоянное представительство Ирана при ООН призвало Соединенные Штаты не вмешиваться в конфликт между Ираном и Израилем, говорится в заявлении в социальной сети ​X.
В cообщении отмечается, что нападение Тегерана на еврейское государство стало ответом на атаку Израиля на Дамаск.

«Это конфликт между Ираном и преступным режимом Израиля, США должны оставаться в стороне», – подчеркнули в постпредстве.



Ранее, в ночь с субботы на воскресенье, 13 апреля, Иран атаковал Израиль. ABC News сообщил, что в атаке на Израиль использовано от 400 до 500 беспилотников и ракет.

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#сша
#израиль
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#иран
#нападение
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Повышение выплат бойцам ВСУ является чрезмерной идеей, заявили в Раде
Безуглая: Повышение выплат бойцам ВСУ и семьям погибших – чрезмерная идея
14 апреля 2024, 02:13

Фото: iStock/alfexe

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая раскритиковала увеличение выплат военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) и семьям погибших на войне, назвав объявленные суммы «чрезмерными». Об этом она написала в Facebook*.
«Надеюсь, неправа, однако считаю, что повышение выплат военнослужащим еще на 70 тысяч гривен – это о включении «печатного станка». 15 миллионов гривен (более 380 тысяч долларов) выплат семьи погибшего считаю чрезмерными», – написала она.

По мнению Безуглой, дыра в государственном бюджете будет продолжать расти.

Ранее новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предложил президенту Владимиру Зеленскому удвоить боевое довольствие, чтобы мотивировать армию. Командующий хочет увеличить денежное довольствие со 100 000 гривен (2,6 тысячи долларов США) до 200 000 (5,2 тысячи долларов США).

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#закон
#всу
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Евросоюз прокомментировал атаку Ирана на Израиль
Боррель: «ЕС решительно осуждает нападение Ирана на Израиль»
14 апреля 2024, 01:40

Фото: РИА Новости/Стрингер

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на агрессию Ирана против Израиля в социальной сети X.
«ЕС решительно осуждает неприемлемое нападение Ирана на Израиль», – заявил глава дипломатии ЕС.

Тем временем президент Европейского совета Шарль Мишель призвал принять все меры для предотвращения эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

По оценкам американских чиновников, от 400 до 500 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет использованы для атаки на Израиль. Они также заявили, что беспилотники были запущены с территории Ирана, а также Ирака, Сирии, Ливана и Йемена.

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#иран
#израиль
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#евросоюз
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Атаку на Израиль совершили несколько стран
KAN: Сразу несколько стран атаковали Израиль
14 апреля 2024, 00:44

Фото: iStock/3D_generator

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были запущены в направлении Израиля не только Ираном, но и другими странами региона , сообщила радиостанция Kan. По сообщениям, Йемен запустил беспилотники в сторону Израиля в ночь на 14 апреля.
Ранее Росавиация объявила о запрете российским авиакомпаниям совершать полеты над Ираном, Израилем, а также над Иорданией, где было введен режим ЧП.

В то же время издание IRNA сообщила, что Иран нанес ракетный удар по Израилю. Израильские официальные лица заявили, что «могли быть использованы ракеты», а также беспилотники.

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#беспилотник
#атака
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#полеты
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Израиль нанес удары по «Хезболле» в качестве ответа на атаку Ирана
ЦАХАЛ совершил обстрелы «Хезболлы» в ответ на атаку БПЛА Ирана
14 апреля 2024, 00:28

Фото: iStock/AndrisBarbans

Израиль нанес удар по объектам «Хезболлы» в Ливане после атаки Ирана, сообщило информационное агентство ТАСС, ссылаясь на данные Армии обороны страны (ЦАХАЛ).
«Истребители и артиллерия Армии обороны Израиля нанесли удары по террористическим целям «Хезболлах» в районах Эль-Харайеба, Вардии и Хилят-ад-Дабы», – говорится в заявлении.

До этого стало известно, что Иран запустил против Израиля сотни беспилотных летательных аппаратов. По данным Politico, ссылающегося на израильских и американских чиновников, Тегеран также мог запустить ракеты по Израилю.

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#израиль
#иран
#нападение
#атака
#конфликт
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Обнаружено видео пророчества Жириновского о войне Израиля и Ирана
Найдено пророчество Жириновского о войне Израиля и Ирана
14 апреля 2024, 00:11

Фото: kremlin.ru

Пророчество одного из основателей и первого председателя Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимира Жириновского о войне между Израилем и Ираном было обнаружено в сети, передает ​Lenta.ru.
В одном из них Жириновский утверждает, что Третья мировая война может начаться на Ближнем Востоке в 2024 году. В связи с этим он предполагает, что появится большое количество беженцев, которых разместят на территории Украины.

В другом видео лидер Либерально-демократической партии говорит о неизбежном ядерном конфликте на Ближнем Востоке.

Пророчество Жириновского прозвучало на фоне иранского нападения на Израиль. Иран запустил десятки штурмовиков, которые в течение нескольких часов достигли израильской территории. Израильские военные утверждают, что ситуация находится под контролем.

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#иран
#израиль
#владимир жириновский
#лдпр
#ядерное оружие
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Иран заявил о запуске ракет и БПЛА по Израилю
IRNA: Иран предупредил о ракетной атаке и подтвердил запуск БПЛА по Израилю
14 апреля 2024, 00:03

Фото: iStock/ivanmollov

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) подтвердил запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в сторону Израиля и предупредил о ракетной атаке, передает иранское информационное агентство IRNA.
Телеканал Al Arabiya также утверждает, что Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля.

Ранее сообщалось, что Иран нанес атаку по Израилю беспилотниками. Вскоре Израиль объявил о временном закрытии пространства пространства.

Кроме того, оборонительные и ударные системы Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля были приведены в боевую готовность, а десятки самолетов выведены в воздушное пространство.

13 апреля США предупредили о возможном нападении Ирана.

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#израиль
#иран
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#ракета
#нападение
#атака
#сша
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Десятки иранских дронов обнаружили в небе над Ираком
Десятки иранских БПЛА пересекли границу Ирака и направились в сторону Израиля
13 апреля 2024, 23:43

Фото: iStock/Oselote

Десятки иранских беспилотников были замечены над южными провинциями Ирака, сообщил телеканал Al Arabiya, передает информационное агентство ТАСС.
Беспилотники были замечены, в частности, в регионах Майсан и Эн-Насирия направляющимися в сторону Израиля.

Ранее сообщалось, что Иран нанес атаку по Израилю беспилотниками. Вскоре Израиль объявил о временном закрытии пространства страны.

Кроме того, оборонительные и ударные системы Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля были приведены в боевую готовность, а десятки самолетов выведены в воздушное пространство.

13 апреля США предупредили о возможном нападении Ирана.

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СМИ: Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие время
#иран
#ирак
#беспилотник
#бпла
#дрон
#сша
#нападение
#конфликт
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Израиль временно закрывает воздушное пространство страны
Израиль закрывает аэропорт Бен-Гурион на три часа 14 апреля
13 апреля 2024, 23:31

Фото: iStock/structuresxx

Израиль закроет воздушное пространство страны с 01:00 14 апреля в связи с ожидаемой иранской атакой, сообщил израильский телеканал 12 TV, передает информационное агентство ТАСС.
Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве будет закрыт на три часа.

Ранее «Радио 1» сообщало, что Иран атаковал израильскую территорию с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Кроме того, оборонительные и ударные системы Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля были приведены в боевую готовность, а десятки самолетов выведены в воздушное пространство.

13 апреля США предупредили о возможном нападении Ирана.

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СМИ: Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие время
#сша
#израиль
#иран
#аэропорт
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Иран нанес атаку по Израилю
KAN: Иран атаковали территорию Израиля беспилотниками
13 апреля 2024, 23:16

Фото: iStock/sommersby

Иран атаковал территорию Израиля с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает израильская радиостанция Kan, сообщает информационное агентство ТАСС.
По словам корреспондента портала Axios Барака Равида, еврейское государство атаковали десятки беспилотников-камикадзе.

Ранее Соединенные Штаты предупредили, что Иран может атаковать Израиль утром 14 апреля.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что оборонительные и наступательные системы Военно-воздушных сил (ВВС) страны приведены в состояние боевой готовности. Официальный представитель Даниэль Хагари сообщил, что в небо поднялись десятки самолетов.

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СМИ: Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие время
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#израиль
#бпла
#беспилотник
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#сша
#цахал
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