Иран заявил о запуске ракет и БПЛА по Израилю

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Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) подтвердил запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в сторону Израиля и предупредил о ракетной атаке, передает иранское информационное агентство IRNA.
Телеканал Al Arabiya также утверждает, что Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля.
Ранее сообщалось, что Иран нанес атаку по Израилю беспилотниками. Вскоре Израиль объявил о временном закрытии пространства пространства.
Кроме того, оборонительные и ударные системы Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля были приведены в боевую готовность, а десятки самолетов выведены в воздушное пространство.
13 апреля США предупредили о возможном нападении Ирана.
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Ранее сообщалось, что Иран нанес атаку по Израилю беспилотниками. Вскоре Израиль объявил о временном закрытии пространства пространства.
Кроме того, оборонительные и ударные системы Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля были приведены в боевую готовность, а десятки самолетов выведены в воздушное пространство.
13 апреля США предупредили о возможном нападении Ирана.
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Александр Климов