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Иран заявил о запуске ракет и БПЛА по Израилю

IRNA: Иран предупредил о ракетной атаке и подтвердил запуск БПЛА по Израилю
14 апреля 2024, 00:03
Фото: iStock/ivanmollov

Фото: iStock/ivanmollov

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) подтвердил запуск беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в сторону Израиля и предупредил о ракетной атаке, передает иранское информационное агентство IRNA.
Телеканал Al Arabiya также утверждает, что Иран запустил крылатые ракеты в сторону Израиля.

Ранее сообщалось, что Иран нанес атаку по Израилю беспилотниками. Вскоре Израиль объявил о временном закрытии пространства пространства.



Кроме того, оборонительные и ударные системы Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля были приведены в боевую готовность, а десятки самолетов выведены в воздушное пространство.

13 апреля США предупредили о возможном нападении Ирана.

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Атаку на Израиль совершили несколько стран
KAN: Сразу несколько стран атаковали Израиль
14 апреля 2024, 00:44

Фото: iStock/3D_generator

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были запущены в направлении Израиля не только Ираном, но и другими странами региона , сообщила радиостанция Kan. По сообщениям, Йемен запустил беспилотники в сторону Израиля в ночь на 14 апреля.
Ранее Росавиация объявила о запрете российским авиакомпаниям совершать полеты над Ираном, Израилем, а также над Иорданией, где было введен режим ЧП.

В то же время издание IRNA сообщила, что Иран нанес ракетный удар по Израилю. Израильские официальные лица заявили, что «могли быть использованы ракеты», а также беспилотники.

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#беспилотник
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#полеты
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Израиль нанес удары по «Хезболле» в качестве ответа на атаку Ирана
ЦАХАЛ совершил обстрелы «Хезболлы» в ответ на атаку БПЛА Ирана
14 апреля 2024, 00:28

Фото: iStock/AndrisBarbans

Израиль нанес удар по объектам «Хезболлы» в Ливане после атаки Ирана, сообщило информационное агентство ТАСС, ссылаясь на данные Армии обороны страны (ЦАХАЛ).
«Истребители и артиллерия Армии обороны Израиля нанесли удары по террористическим целям «Хезболлах» в районах Эль-Харайеба, Вардии и Хилят-ад-Дабы», – говорится в заявлении.

До этого стало известно, что Иран запустил против Израиля сотни беспилотных летательных аппаратов. По данным Politico, ссылающегося на израильских и американских чиновников, Тегеран также мог запустить ракеты по Израилю.

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Десятки иранских дронов обнаружили в небе над Ираком

Израиль временно закрывает воздушное пространство страны
#израиль
#иран
#нападение
#атака
#конфликт
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Обнаружено видео пророчества Жириновского о войне Израиля и Ирана
Найдено пророчество Жириновского о войне Израиля и Ирана
14 апреля 2024, 00:11

Фото: kremlin.ru

Пророчество одного из основателей и первого председателя Либерально-демократической партии (ЛДПР) Владимира Жириновского о войне между Израилем и Ираном было обнаружено в сети, передает ​Lenta.ru.
В одном из них Жириновский утверждает, что Третья мировая война может начаться на Ближнем Востоке в 2024 году. В связи с этим он предполагает, что появится большое количество беженцев, которых разместят на территории Украины.

В другом видео лидер Либерально-демократической партии говорит о неизбежном ядерном конфликте на Ближнем Востоке.

Пророчество Жириновского прозвучало на фоне иранского нападения на Израиль. Иран запустил десятки штурмовиков, которые в течение нескольких часов достигли израильской территории. Израильские военные утверждают, что ситуация находится под контролем.

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#иран
#израиль
#владимир жириновский
#лдпр
#ядерное оружие
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Десятки иранских дронов обнаружили в небе над Ираком
Десятки иранских БПЛА пересекли границу Ирака и направились в сторону Израиля
13 апреля 2024, 23:43

Фото: iStock/Oselote

Десятки иранских беспилотников были замечены над южными провинциями Ирака, сообщил телеканал Al Arabiya, передает информационное агентство ТАСС.
Беспилотники были замечены, в частности, в регионах Майсан и Эн-Насирия направляющимися в сторону Израиля.

Ранее сообщалось, что Иран нанес атаку по Израилю беспилотниками. Вскоре Израиль объявил о временном закрытии пространства страны.

Кроме того, оборонительные и ударные системы Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля были приведены в боевую готовность, а десятки самолетов выведены в воздушное пространство.

13 апреля США предупредили о возможном нападении Ирана.

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#беспилотник
#бпла
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#нападение
#конфликт
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Израиль временно закрывает воздушное пространство страны
Израиль закрывает аэропорт Бен-Гурион на три часа 14 апреля
13 апреля 2024, 23:31

Фото: iStock/structuresxx

Израиль закроет воздушное пространство страны с 01:00 14 апреля в связи с ожидаемой иранской атакой, сообщил израильский телеканал 12 TV, передает информационное агентство ТАСС.
Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве будет закрыт на три часа.

Ранее «Радио 1» сообщало, что Иран атаковал израильскую территорию с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Кроме того, оборонительные и ударные системы Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля были приведены в боевую готовность, а десятки самолетов выведены в воздушное пространство.

13 апреля США предупредили о возможном нападении Ирана.

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СМИ: Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие время
#сша
#израиль
#иран
#аэропорт
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Иран нанес атаку по Израилю
KAN: Иран атаковали территорию Израиля беспилотниками
13 апреля 2024, 23:16

Фото: iStock/sommersby

Иран атаковал территорию Израиля с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает израильская радиостанция Kan, сообщает информационное агентство ТАСС.
По словам корреспондента портала Axios Барака Равида, еврейское государство атаковали десятки беспилотников-камикадзе.

Ранее Соединенные Штаты предупредили, что Иран может атаковать Израиль утром 14 апреля.

Впоследствии Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что оборонительные и наступательные системы Военно-воздушных сил (ВВС) страны приведены в состояние боевой готовности. Официальный представитель Даниэль Хагари сообщил, что в небо поднялись десятки самолетов.

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СМИ: Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие время
#иран
#израиль
#бпла
#беспилотник
#армия
#сша
#цахал
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Израиль привел в готовность боевую авиацию, десятки самолетов поднято в небо
ЦАХАЛ: ВВС Израиля приведены в боевую готовность
13 апреля 2024, 23:07

Фото: iStock/yucelyilmaz

Оборонительные и наступательные системы Военно-воздушных сил Израиля (ВВС) приведены в боевую готовность, десятки самолетов подняты в воздух, сообщил официальный представитель Армии Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари, передает РИА Новости.
Он отметил, что командование оценивает ситуацию вместе со стратегическими партнерами Израиля. В первую очередь ведется координация с Соединенными Штатами.

Ранее США предупредили, что Иран может атаковать территорию Израиля утром 14 апреля. На случай возможной атаки власти Израиля приняли решение отменить все занятия в учебных заведениях страны.

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США предупредили о возможном нападении Ирана на Израиль 14 апреля
13 апреля 2024, 22:34

Фото: iStock/ivanmollov

Власти США предупредили, что Иран может напасть на Израиль утром 14 апреля. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.
Неназванный американский чиновник сообщил, что вероятность нападения войск Ирана на Израиль в первые часы воскресенья крайне велика.

По сообщениям официального представителя Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэля Хагари, страна активно готовится к возможному нападению. Системы обороны и нападения ВВС Израиля приведены в готовность, в небе находятся несколько десятков военных самолётов, ведутся постоянные переговоры со стратегическими партнёрами, во всех учебных заведениях страны отменены занятия.

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#израиль
#иран
#сша
#нападение
#конфликт
#цахал
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У МИД Киргизии появились вопросы к заявлению представителя МВД РФ Волк
13 апреля 2024, 20:21

Фото: iStock/HStocks

В МИД Киргизии заявили, что у них появились вопросы к заявлению официального представителя МВД России Ирины Волк о жалобе жены сотрудника посольства республики. Об этом сообщается на сайте киргизского внешнеполитического ведомства.
Там отметили, что из сообщения Волк следует, что пострадавшая женщина с детьми сама является виновницей инцидента. В ведомстве подчеркнули, что рассчитывают на объективную служебную проверку.

Также в МИД выразили надежду на то, что МВД рассмотрит записи с нагрудных камер полицейских.

Ранее Волк написала, что МВД приступило к проверке после жалобы супруги дипломата на сотрудников полиции Москвы. Они 8 апреля проводили профилактический обход столичных квартир. Женщина отказалась предъявлять им документы, подчеркнув, что является женой сотрудника посольства Киргизии.

В ходе разговора полицейские не заходили в квартиру, не оказывали психологического и физического давления на женщину.

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