МИД России прокомментировал разрыв договора аренды с посольством Украины

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Департамент городского имущества Москвы прекратил договоры аренды на земельные участки для посольства Украины. Комментарий Захаровой опубликован на сайте ведомства.
По словам официального представителя МИД РФ, Москва сообщила об этом киевским властям. Захарова также добавила, что любые действия враждебного характера со стороны Украины не останутся без адекватного ответа России.
Напомним, сегодня, 10 февраля, стало известно, что договор аренды с посольством Украины в РФ уже расторгнут как ответная мера на решение Киевского горсовета от 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что договор уже расторгли, однако об этом не сообщали ранее в публичном пространстве.
Ранее сообщалось, что Париж не дал ответов на вопросы российской стороны о законности открытого набора наемников, который проводит украинское посольство во Франции.
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Напомним, сегодня, 10 февраля, стало известно, что договор аренды с посольством Украины в РФ уже расторгнут как ответная мера на решение Киевского горсовета от 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости. Отмечается, что договор уже расторгли, однако об этом не сообщали ранее в публичном пространстве.
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Екатерина Коршунова