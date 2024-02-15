МИД России выразил протест послу Узбекистана из-за слов о русскоязычных

Российский президент Владимир Путин считает, что на сегодняшний день нет уже никакого смысла в существовании НАТО, поскольку на сегодняшний день Североатлантический альянс целиком и полностью трансформировался в инструмент внешней политики Вашингтона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью главы государства журналисту Павлу Зарубину в передаче «Москва. Кремль. Путину».