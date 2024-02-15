МИД России выразил протест послу Узбекистана из-за слов о русскоязычных

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14 февраля посол Узбекистана в Москве Ботиржон Асадов вызван в МИД России для вручения ему официального протеста из-за высказываний ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзода Кудратходжаева.
В российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что «содержание и тональность» слов последнего находятся в полном противоречии с партнерскими и союзническими отношениями России и Узбекистана.
Напомним, что ранее Кудратхождаев в своём интервью проекту Alter Ego заявил, что после землетрясения 1966 года в Ташкенте остались люди из России, Беларуси и Украины, в том числе заключенные, которые помогали восстанавливать город.
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Напомним, что ранее Кудратхождаев в своём интервью проекту Alter Ego заявил, что после землетрясения 1966 года в Ташкенте остались люди из России, Беларуси и Украины, в том числе заключенные, которые помогали восстанавливать город.
«Но наш язык они, кстати, за 40−60 лет не выучили. Как утверждал Карл Маркс, это вроде бы ему принадлежит или говорят, что ему принадлежит. Язык страны, где он живет, не знает два человека. Первый — это оккупант, который оккупировал, но, видимо, в сознании многих людей они оккупанты. Второй — это идиот, то есть человек, не могущий думать, мыслить или читать», — выразил свои мысли ректор.МИД РФ напомнил, что живым свидетельством дружбы двух стран как раз таки является восстановление Ташкента после катастрофического землетрясения в 1966 году, которое стало возможным только благодаря «объединенным усилиям огромной страны», и выразил надежду на то, что любые попытки поссорить между собой российский и узбекский народы заранее обречены на провал.
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Артем Путинцев