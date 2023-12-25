МИД РФ: Россия откроет за границей два посольства и пять генеральных консульств

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В ближайшее время Россия откроет за рубежом два новых посольства и пять генеральных консульств. Об этом сообщил статс-секретарь и заместитель министра иностранных дел РФ Евгений Иванов.
В разговоре с «Комсомольской правдой» о том, в каком порядке оказывается помощь гражданам России за границей по линии дипломатических представительств и консульских учреждений, отметив, что на сайтах этих организаций размещены телефоны, по которым следует звонить в случае необходимости.
Замминистра указал, что Запад в последнее время, высылая российских дипломатов, намеренно осложняет жизнь гражданам РФ, так как им всё труднее становится получать консульские услуги за границей. Он добавил, что только за последние два года западные страны выслали несколько сотен российских дипломатов, закрыли 14 заграничных учреждений, сделали невозможной работу некоторых торговых представительств.
Тем не менее, российское внешнеполитическое ведомство продолжает работу по оказанию помощи соотечественникам за рубежом и расширяет своё присутствие в дружественных странах, отметил Евгений Иванов. По его словам, уже согласованы с властями стран пребывания решения об открытии посольств в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее, а также генеральных консульств в Капане (Армения), Актау (Казахстан), Самарканде (Узбекистан), Денпасаре (Индонезия) и Мале (Мальдивская Республика), заключил дипломат.
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Замминистра указал, что Запад в последнее время, высылая российских дипломатов, намеренно осложняет жизнь гражданам РФ, так как им всё труднее становится получать консульские услуги за границей. Он добавил, что только за последние два года западные страны выслали несколько сотен российских дипломатов, закрыли 14 заграничных учреждений, сделали невозможной работу некоторых торговых представительств.
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Александр Бойцов