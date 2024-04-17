МИД России вызвал временного поверенного Эстонии и объявил о высылке дипломата

Фото: iStock/vlad_karavaev
МИД РФ высылает сотрудника посольства Эстонии в Москве. Об этом говорится в заявлении ведомства.
Сообщается, что временной поверенной в делах Эстонии в РФ Яне Ванамельдер был выражен решительный протест из-за объявления 19 марта «persona non grata» дипломата посольства РФ в Таллине. Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что такая мера является ответной, она основана на принципе взаимности.
МИД РФ добавил, что передал эстонской стороне информацию о том, что её «враждебная деятельность всегда будет получать должный ответ».
Ранее сообщалось, что посол Словении 12 апреля была вызвана в МИД России. Это связано с высылкой сотрудника российского посольства Любляной.
Читайте также:
Посла Словении вызвали в МИД из-за высылки российского дипломата
Российский МИД вызвал посла Финляндии
В Эстонии призывают признать РПЦ террористической организацией
МИД РФ добавил, что передал эстонской стороне информацию о том, что её «враждебная деятельность всегда будет получать должный ответ».
Ранее сообщалось, что посол Словении 12 апреля была вызвана в МИД России. Это связано с высылкой сотрудника российского посольства Любляной.
Читайте также:
Посла Словении вызвали в МИД из-за высылки российского дипломата
Российский МИД вызвал посла Финляндии
В Эстонии призывают признать РПЦ террористической организацией
Екатерина Коршунова