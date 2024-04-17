МИД России вызвал временного поверенного Эстонии и объявил о высылке дипломата

Евросоюз может аннулировать загранпаспорта украинцев, которые выехали за границу без справки из военкомата. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.