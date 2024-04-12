В Эстонии призывают признать РПЦ террористической организацией

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Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс инициирует признание РПЦ в стране террористической организацией, пишет ERR.
Как отмечает сам Ляэнеметс, у него как у министра внутренних дел «нет другого выхода». При этом политика чиновника показывает обратное, делая выбор в пользу планомерного русофобского курса.
Православие — вторая по популярности в Эстонии религия. Призыв Ляэнеметса ущемляет права православных русских в стране. Очевидно, что решение может дестабилизировать ситуацию в государстве.
Выходит, что приверженность национальным интересам для главы МВД Эстонии лишь пустой звук. В свою очередь, эстонская православная церковь Московского патриархата заявила, что разрывать связи с РПЦ не собирается.
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Православие — вторая по популярности в Эстонии религия. Призыв Ляэнеметса ущемляет права православных русских в стране. Очевидно, что решение может дестабилизировать ситуацию в государстве.
Выходит, что приверженность национальным интересам для главы МВД Эстонии лишь пустой звук. В свою очередь, эстонская православная церковь Московского патриархата заявила, что разрывать связи с РПЦ не собирается.
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Алёна Самарева