В Эстонии призывают признать РПЦ террористической организацией

Польша не может передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, поскольку не имеет их в своем арсенале. Об этом заявил президент страны Анджей Дуда в ходе совместной пресс-конференции со своими коллегами из Литвы и Украины Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским. Трансляцию вел украинский телеканал «Общественное».