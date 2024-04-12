Посол Словении вызвана МИД РФ

Фото: iStock/iDymax
Посол Словении 12 апреля вызвана в МИД России, пишет ТАСС.
Как сообщили ТАСС в дипломатическом ведомстве, посла Словении вызвали в МИД 12 апреля. Это связано с высылкой сотрудника российского посольства Любляной.
В конце марта Словения объявила сотрудника посольства России в Любляне персоной нон грата и выслала его из страны. По данным СМИ, власти страны пошли на такой шаг из-за того, что дипломат якобы «осуществлял деятельность, несовместимую с его дипломатическим статусом».
В МИД России незамедлительно отреагировали на инцидент. В ведомстве заявили, что Москва ответит Любляне на высылку российского дипломата.
Читайте также:
МИД: Россия опасается, что решение США разместить ракеты в АТР необратимо
МИД России: диалог с США по обмену заключенными ведется по закрытому каналу
МИД Швейцарии призвал подумать, как пригласить Россию на саммит по Украине
В конце марта Словения объявила сотрудника посольства России в Любляне персоной нон грата и выслала его из страны. По данным СМИ, власти страны пошли на такой шаг из-за того, что дипломат якобы «осуществлял деятельность, несовместимую с его дипломатическим статусом».
В МИД России незамедлительно отреагировали на инцидент. В ведомстве заявили, что Москва ответит Любляне на высылку российского дипломата.
Читайте также:
МИД: Россия опасается, что решение США разместить ракеты в АТР необратимо
МИД России: диалог с США по обмену заключенными ведется по закрытому каналу
МИД Швейцарии призвал подумать, как пригласить Россию на саммит по Украине
Алёна Самарева