Матвиенко направила президенту кандидатуры на пост главы Счетной палаты

Фото: сайт Кремля
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила президенту России Владимиру Путину список из кандидатур на пост главы Счетной палаты. Об этом спикер Совфеда написала в своем Telegram-канале.
Уточняется, что в список вошли три кандидатуры: глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, заместитель руководителя контрольного управления Администрации президента РФ Борис Ковальчук и исполняющий обязанности председателя Счетной палаты Галина Изотова.
Спикер Совфеда добавила, что верхняя палата парламента будет ожидать представления российского лидера для назначения на должность.
Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.
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Спикер Совфеда добавила, что верхняя палата парламента будет ожидать представления российского лидера для назначения на должность.
Напомним, 7 мая этого года состоялась инаугурация президента РФ Владимира Путина. Он вступил в должность главы российского государства в пятый раз. После его инаугурации правительство, во главе с Михаилом Мишустиным, сложило свои полномочия.
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Екатерина Коршунова