Медведев назвал Дэвида Кэмерона мутным британцем после его слов про Путина

Фото: сайт Кремля
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев после призыва главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона «бороться с президентом России Владимиром Путиным до победного конца» назвал главу МИД Великобритании «мутным британцем». Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что он неплохо помнит Кэмерона, поскольку работал с ним, когда тот стал премьером. Медведев заявил, что в те времена Кэмерон «не являлся патентованным русофобом», однако «был радостно-глуповат».
Он заключил, что приличный ответ на реплики британского политика полностью отсутствует.
Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западные страны занять более жёсткую позицию для «борьбы с президентом России Владимиром Путиным». Он добавил, что Запад должен продемонстрировать готовность «пересидеть» Путина на Украине.
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Он заключил, что приличный ответ на реплики британского политика полностью отсутствует.
Напомним, ранее министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон призвал западные страны занять более жёсткую позицию для «борьбы с президентом России Владимиром Путиным». Он добавил, что Запад должен продемонстрировать готовность «пересидеть» Путина на Украине.
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Екатерина Коршунова