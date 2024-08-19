МИД: Россия ввела санкции против консалтинговых агентств Британии

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Персональные санкции против британских консалтинговых агентств, а также аналитических центров и прочих недружественных к РФ структур Соединенного Королевства ввела Россия, сообщает МИД РФ. Там отметили, что британские руководители продолжают идти агрессивным антироссийским курсом.
«Через общедоступные СМИ и в сети интернет такие организации распространяют дезинформацию, дискредитирующую российское государство, тщетно пытаясь создать условия для дестабилизации внутриполитической обстановки в нашей стране», — говорится в сообщении.
Страны коллективного Запада начали в отношении РФ санкционную политику на фоне начала российской спецоперации в Донбассе. Как отмечали эксперты, недружественные к России государства такими действиями больше вредят себе и своим гражданам, нежели российской стороне.
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