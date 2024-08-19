По указу Путина Россия примет граждан неолиберальных стран

Фото: сайт Кремля
Президент Владимир Путин подписал указ о гуманитарной поддержке иностранцев, которые сделали выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Россией.
Согласно документу, у разделяющих позицию России иностранцев есть право
подать заявление на временное проживание без учета квоты и без документов, подтверждающих владение русским и знание истории России.
Также говорится, что жители других государств могут переехать в Россию по мотивам неприязни политики страны, где они проживают.
Правительство установит перечень государств, которые продвигают деструктивную неолиберальную идеологию, сообщается в документе, опубликованном РИА Новости 19 августа.
Граждане неолиберальных стран, после проверки, смогут получить разрешение на временное проживание на территории РФ. Указ должен вступить в силу 1 сентября 2024 года.
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подать заявление на временное проживание без учета квоты и без документов, подтверждающих владение русским и знание истории России.
Также говорится, что жители других государств могут переехать в Россию по мотивам неприязни политики страны, где они проживают.
Правительство установит перечень государств, которые продвигают деструктивную неолиберальную идеологию, сообщается в документе, опубликованном РИА Новости 19 августа.
Граждане неолиберальных стран, после проверки, смогут получить разрешение на временное проживание на территории РФ. Указ должен вступить в силу 1 сентября 2024 года.
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Лия Мурадьян