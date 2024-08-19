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Член ОП Данюк потребовал жёсткого ответа на приезд журналистов WP в Суджу

19 августа 2024, 16:13
Фото: iStock/microgen

Фото: iStock/microgen

Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк заявил, что приезд журналистов американской газеты The Washington Post в Суджу является наглым и вопиющим фактом, который требует жёсткого ответа со стороны России.
«Washington Post — это рупор либеральной части в целом мировой ультралиберальной повестки, поэтому изначально все их материалы заточены под целенаправленное манипулирование общественным мнением в угоду тех, кто стоит за этим изданием. Это наглый, вопиющий факт, на который нужно жёстко отвечать, вызывать посла США, возбуждать уголовные дела в отношении этой прессы, это абсолютно неприемлемо», — прокомментировал в беседе с RT Данюк.

А американское издание The Hill назвало атаку на Курскую область со стороны ВСУ грубешей ошибкой Зеленского. Как пишет argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, американские журналист считают, что такой шаг никак не повлияет на исход этого конфликта.



Ранее экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что одну треть всего контингента, отправленного в Курскую область, потеряли боевики ВСУ.

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#россия
МИД: Россия ввела санкции против консалтинговых агентств Британии
19 августа 2024, 16:48

Фото: istockphoto/Aleksey Konovalov

Персональные санкции против британских консалтинговых агентств, а также аналитических центров и прочих недружественных к РФ структур Соединенного Королевства ввела Россия, сообщает МИД РФ. Там отметили, что британские руководители продолжают идти агрессивным антироссийским курсом.
«Через общедоступные СМИ и в сети интернет такие организации распространяют дезинформацию, дискредитирующую российское государство, тщетно пытаясь создать условия для дестабилизации внутриполитической обстановки в нашей стране», — говорится в сообщении.

Страны коллективного Запада начали в отношении РФ санкционную политику на фоне начала российской спецоперации в Донбассе. Как отмечали эксперты, недружественные к России государства такими действиями больше вредят себе и своим гражданам, нежели российской стороне.

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Член ОП Данюк потребовал жёсткого ответа на приезд журналистов WP в Суджу

По указу Путина Россия примет граждан неолиберальных стран
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#новости
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По указу Путина Россия примет граждан неолиберальных стран
Путин подписал указ о поддержке иностранцев, выбравших духовные ценности России
19 августа 2024, 15:56

Фото: сайт Кремля

Президент Владимир Путин подписал указ о гуманитарной поддержке иностранцев, которые сделали выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Россией.
Согласно документу, у разделяющих позицию России иностранцев есть право
подать заявление на временное проживание без учета квоты и без документов, подтверждающих владение русским и знание истории России.

Также говорится, что жители других государств могут переехать в Россию по мотивам неприязни политики страны, где они проживают.

Правительство установит перечень государств, которые продвигают деструктивную неолиберальную идеологию, сообщается в документе, опубликованном РИА Новости 19 августа.

Граждане неолиберальных стран, после проверки, смогут получить разрешение на временное проживание на территории РФ. Указ должен вступить в силу 1 сентября 2024 года.

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Цеков усомнился в намерениях Польши сбивать ракеты России над Украиной
19 августа 2024, 15:56

Фото: iStock/tane-mahuta

Сенатор Сергей Цеков высказал мнение о том, что все обещания и намерения Польши сбивать ракеты России над Украиной не осуществляться.
«Глава МИД Польши Сикорский может рассматривать всё что угодно, это человек, который способен на различные неблагоразумные решения, но хорошо, что он не является главой польского государства. Я думаю, что не только Польша, но и другие страны НАТО такое решение не примут. Надеюсь, что благоразумие восторжествует», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT Цеков.

Тем временем на самом фронте у ВСУ наблюдается кризис, о чём активно пишут западные издания.

«ВСУ оказались в затруднительном положении на границе с Курской областью, столкнувшись с нехваткой войск и растянутой линией обороны. Украинским военным не удалось собрать достаточный резерв для ротации, что вынудило их укрепить фронт тем, что имелось под рукой. Ситуация становится всё более критичной для украинских войск», — приводит «Царьград» сообщение The Guardian.

Ранее экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что одну треть всего контингента, отправленного в Курскую область, потеряли боевики ВСУ.

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В США назвали потери ВСУ в Курской области
Джонсон: боевики ВСУ потеряли одну треть контингента, отправленного под Курск
19 августа 2024, 15:49

Фото: istockphoto/Olena_Z

Одну треть всего контингента, отправленного в Курскую область, потеряли боевики ВСУ, сообщил YouTube-каналу Dialogue Works экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.
«Для украинцев все складывается очень плохо. Я думаю, что, по крайней мере, треть военнослужащих была убита — это серьезное число, и одному Богу известно, сколько из них ранено», — прокомментировал силовик.

Джонсон дополнил, что отчаянные шаги киевского режима под Курском сравнимы с попыткой поставить в казино на кон деньги, которые откладывались на обучение детей, чтобы попытаться сорвать куш.

По мнению Джонсона, именно такую ставку сделала Украина и проиграла, потеряв все ресурсы, чтобы продолжать сражение.

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Зеленского потребовали привлечь к ответственности за узурпацию власти
Медведчук потребовал привлечь к ответственности Зеленского и главу офиса Ермака
19 августа 2024, 15:08

Движение «Другая Украина» требует открыть уголовное дело на президента Украины Владимира Зеленского за узурпацию власти и геноцид. Об этом на портале «Смотрим.ру» написал глава движения Виктор Медведчук.
Медведчук отметил, что «Другая Украина» также требует открыть уголовное дело против главы офиса украинского президента Андрея Ермака, спикера Верховной рады Руслана Стефанчука и других политических деятелей страны. По его словам, обращения связаны с тем, что преступный режим Зеленского незаконно захватил власть на Украине и осуществляет геноцид граждан страны, что «уничтожает украинскую государственность и суверенитет».

Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая этого года. Однако выборы президента в 2024 году отменили из-за действующего военного положения.

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В Берлине сделали заявление о «Северных потоках»
МИД ФРГ: Берлин обменивается с Россией данными о подрыве газопровода СП
19 августа 2024, 14:42

Фото: istockphoto/Dragan Mihajlovic

Германия обменивается с российской стороной данными о подрывах нитей газопровода «Северный поток», но не информирует ее о промежуточных результатах следствия. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Германии Себастиан Фишер в рамках пресс-конференции.
«Разумеется, мы это отвергаем (обвинения в неисполнении обязательств — прим. ред.). Мы находимся в процессе обмена информацией с российской стороной», — сказал он.

Ранее в МИД РФ сообщали, что российская сторона официально предъявила претензии Германии по расследованию теракта на нитках «Северного потока» и добивается диалога о выполнении ФРГ своих обязательств по борьбе с терроризмом.

Подрывы на «Северном потоке» произошли в сентябре 2022 года.

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Лавров призвал Германию ответить на все вопросы о подрывах «Северных потоков»
Лавров: Германия должна ответить на вопросы РФ о взрывах на «Северных потоках»
19 августа 2024, 14:39

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Германия должна ответить на все вопросы российской стороны по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», передает ТАСС.
По словам Лаврова, Берлин должен прекратить «категорически отказываться предъявлять те факты, которые он не мог не обнаружить». Глава МИД России подчеркнул, что произошедшее наводит на мысль об инсценированном подрыве, поскольку информация об этом исходит не от официальных каналов, а появляется в СМИ.

Для Германии позорно молча мириться с тем, как ее лишили долгосрочной основы экономического и энергетического благополучия, заключил Лавров.

Напомним, диверсии на обоих газопроводах «Северный поток» произошли 26 сентября 2022 года. 14 августа стало известно, что Генеральная прокуратура Германии выдала ордер на арест украинца в связи с подрывами «Северных потоков».

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#северные потоки
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WSJ: Rheinmetall подешевел на 4,5 % из-за данных о прекращении помощи Украине
19 августа 2024, 14:25

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

В понедельник акции немецкого оборонного концерна Rheinmetall снизились в цене на 4,5%, на фоне сообщений о возможном прекращении военной помощи Украине со стороны Берлина. Об этом информирует издание The Wall Street Journal (WSJ).
Согласно информации газеты, цена одной акции компании достигла €536. С начала текущего года акции немецкого концерна увеличились в стоимости на 89%. Rheinmetall получила большую часть заказов от правительства Германии на производство военной техники и боеприпасов для Киева.

Как пишет газета Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, Германия вынуждена ограничить свою помощь Украине из-за отсутствия дополнительных финансовых ресурсов в рамках текущего бюджетного планирования. Это связано с мерами строгой экономии, предпринимаемыми Ведомством федерального канцлера и министерством финансов.

В свою очередь в кабмине ФРГ со ссылкой на ответ Минфина Германии заявили корреспонденту ТАСС, что двусторонняя помощь Украине со стороны ФРГ в будущем будет частично перенесена на международные программы. Вместе с тем отмечается, что министерство финансов готово обсудить возможность выделения дополнительных средств в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что правительство Германии передало Украине еще один дополнительный зенитно-ракетный комплекса IRIS-T SLS и 14 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов.

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Киев получил от Берлина еще один ЗРК и артиллерийские боеприпасы
Германия поставила Украине еще один зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLS
19 августа 2024, 14:10

Фото: сайт Бундестага

Правительство Германии передало Украине еще один дополнительный зенитно-ракетный комплекса IRIS-T SLS и 14 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов, сообщает кабмин ФРГ. Ранее Берлин уже поставлял Киеву те же комплексы IRIS-T SLS и SLM, а также другую технику и боеприпасы.
Всего до конца года ФРГ намерены поставить Украине еще четыре зенитных комплекса и 10 ЗСУ Gepard. Кроме того Германия планирует экспроприировать активов России для помощи Зеленскому.

Ранее сообщалось о сокращение военной помощи Украине со стороны Германии. Бюджет на военные расходы для ВСУ со стороны Германии на 2025 год снизили с восьми до четырех миллиардов евро.

Он подчеркнул, что в бюджетном плане Германии на предстоящий год размер поддержки Киева был сокращён с восьми миллиардов евро до четырёх, то есть – сразу вдвое. Причиной тому стало поведение Владимира Зеленского, сообщил на своём YouTube-канале экс-советник Кучмы Олег Соскин.

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