Член ОП Данюк потребовал жёсткого ответа на приезд журналистов WP в Суджу

Правительство Германии передало Украине еще один дополнительный зенитно-ракетный комплекса IRIS-T SLS и 14 тысяч 155-мм артиллерийских боеприпасов, сообщает кабмин ФРГ. Ранее Берлин уже поставлял Киеву те же комплексы IRIS-T SLS и SLM, а также другую технику и боеприпасы.