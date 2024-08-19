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Замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк заявил, что приезд журналистов американской газеты The Washington Post в Суджу является наглым и вопиющим фактом, который требует жёсткого ответа со стороны России.
«Washington Post — это рупор либеральной части в целом мировой ультралиберальной повестки, поэтому изначально все их материалы заточены под целенаправленное манипулирование общественным мнением в угоду тех, кто стоит за этим изданием. Это наглый, вопиющий факт, на который нужно жёстко отвечать, вызывать посла США, возбуждать уголовные дела в отношении этой прессы, это абсолютно неприемлемо», — прокомментировал в беседе с RT Данюк.
А американское издание The Hill назвало атаку на Курскую область со стороны ВСУ грубешей ошибкой Зеленского. Как пишет argumenti.ru со ссылкой на РИА Новости, американские журналист считают, что такой шаг никак не повлияет на исход этого конфликта.
Ранее экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что одну треть всего контингента, отправленного в Курскую область, потеряли боевики ВСУ.
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Мелисса Тимофеева