Сербия выразила протест Хорватии из-за высказываний о пособничестве России

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Министерство иностранных дел Сербии направило Хорватии ноту протеста из-за обвинений после заявления министра иностранных дел Хорватии Гордана Грлич-Радмана о том, что Белград должен перестать «сидеть на двух стульях».
«Министерство иностранных дел Республики Сербия хочет указать на полную неприемлемость заявлений министра иностранных дел Республики Хорватия г-на Гордана Грлич-Радмана, сделанных 24 февраля»,— говорится в сообщении на сайте сербского дипведомства.
Грлич-Радман в эфире хорватского телеканала «Дневник №1» заявил, что Белград должен перестать «сидеть на двух стульях», а также назвав сербского президента Александра Вучича сателлитом России. Он призвал не допустить влияния Москвы и нарушить стабильность в регионе.
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