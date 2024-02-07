Вучич рассказал, в чем отличие украинцев и россиян в Сербии

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Большая часть проживающих в Сербии украинцев поддерживают президента России Владимира Путина, в отличие от приехавших россиянах. Об этом заявил Президент Сербии Александр Вучич, пишет РИА Новости.
Вучич отметил, что россиян в стране немного, но в основном они против президента Путина.
«Интересно также, что украинцы, которые в Сербии – в основном русскоговорящие, и намного больше настроены в пользу президента Путина. Это небольшое число, около 45-50 тысяч», — заявил Вучич, без уточнения, к кому конкретно относятся эти цифры.
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