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Послы Германии Анке Конрад и Франции Пьер Кошар в Сербии призвали власти балканской страны ввести антироссийские санкции. Также Белграду было рекомендовано разобраться с жалобами на различные нарушения в ходе недавних выборов.
В совместно составленном тексте дипломаты отмечают, что серы уже принимают заметное участие в процессе обеспечения совместной европейской безопасности, и это не может не приветствоваться. Конрад и Кошар призвали власти Сербии углубить процесс интеграции в европейское сообщество через поддержку Украины и введение антироссийских санкций.
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Александр Бойцов