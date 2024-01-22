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Послы Германии и Франции призвали сербские власти ввести санкции против России

22 января 2024, 17:35
Фото: istockphoto/rarrarorro

Фото: istockphoto/rarrarorro

Послы Германии Анке Конрад и Франции Пьер Кошар в Сербии призвали власти балканской страны ввести антироссийские санкции. Также Белграду было рекомендовано разобраться с жалобами на различные нарушения в ходе недавних выборов.

Кроме того, главы дипломатических представительств по поручению руководства своих стран призвали сербские власти предпринять решительные шаги по достижению договорённостей с Приштиной, а также сделать вступление в Евросоюз «национальным приоритетом». Немецкий и французский посол в своём обращении, опубликованном в белградской газете «Политика» заверили, что место в организации для Сербии «зарезервировано».

В совместно составленном тексте дипломаты отмечают, что серы уже принимают заметное участие в процессе обеспечения совместной европейской безопасности, и это не может не приветствоваться. Конрад и Кошар призвали власти Сербии углубить процесс интеграции в европейское сообщество через поддержку Украины и введение антироссийских санкций.

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Сенатор Ковитиди об указе Зеленского: болезнь Киева переходит в последнюю стадию
22 января 2024, 17:50

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Совета Федерации РФ

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, комментируя новый указ Владимира Зеленского, заявила, что происходящее на Украине далеко от политических оценок. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам сенатора, болезнь украинского правительства переходит в заключительную стадию. Ковитиди подчеркнула, что спецоперацию на Украине необходимо продолжать, так как все, что происходит гораздо ближе к сфере медицины, чем к политике.

«Мы сталкивались с изысками о том, что укры выкопали Чёрное море, о том, что Иисус Христос из Галичины, а Будда - крымчанин, Богдан - настоящее имя Чингисхана и так далее», — приводит слова сенатора РИА Новости.
Напомним, Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ», в котором перечислил российские регионы, которые, якобы, всегда были украинскими.

Ранее депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости назвал законопроект Владимира Зеленского о множественном гражданстве ловушкой для иностранцев и попыткой легализовать наемников.

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Политолог Орлов заявил о медленном угасании западной поддержки киевского режима
22 января 2024, 17:25

Фото: istockphoto.com/BigNazik

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов высказал мнение о том, что на Западе поддержка киевского режима медленно прекращается.
«Поддержка киевского режима продолжает медленно, но верно таять на Западе: к венгерскому премьеру уже присоединился глава правительства Словакии Роберт Фицо, и число противников бессмысленного финансирования военных действий на Украине постоянно растёт. Для Зеленского и ряда русофобских правительств Европы холодным душем стало решение министра культуры Словакии Мартины Шимковичовой снять запрет на культурное сотрудничество с Россией и Белоруссией», — прокомментировал в беседе с RT Орлов.

Истоки такой ситуации, по мнению специалиста, лежат в длительном блокировании конгрессом США очередного финансового транша киевскому режиму. Из-за этого в других странах Запада пор этому вопросу возникают разногласия.

Ранее сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что Россия борется с терроризмом, который Украина сознательно выбрала в качестве проводимой политики.

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#украина
#страны
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#политика
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Сенатор Ковитиди: «Мы спасаем от чумы украинского терроризма и соседние страны»
22 января 2024, 17:16

Фото: istockphoto.com/Jakub Laichter

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что Россия борется с терроризмом, который Украина сознательно выбрала в качестве проводимой политики.
«Надо понимать, что терроризм, как смертоносный вирус, очень опасен. Очевидно, что уничтожать его лучше на дальних подступах к нашей стране, но если болезнь проникает на территорию государства, то времени на прививки и уговоры не остаётся. Задачи СВО должны быть решены. Реализуя их, мы спасаем от чумы украинского терроризма не только Россию, но и соседние страны», — отметила в беседе с RT Ковитиди.

Ранее депутат Государственной думы Леонид Ивлев заявил, что указ президента Украины Владимира Зеленского о претензиях на российские земли – это калька с политики немецкого канцлера Адольфа Гитлера.

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#указ
#страны
#депутат
#украина
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«Калька с политики Гитлера»: Депутат ГД прокомментировал новый указ Зеленского
Депутат Ивлев сравнил указ Зеленского о территориях РФ с политикой Гитлера
22 января 2024, 16:01

Фото: iStock/Konstantin Aksenov

Указ президента Украины Владимира Зеленского о претензиях на российские земли – это калька с политики немецкого канцлера Адольфа Гитлера, с таким заявлением выступил депутат Государственной думы Леонид Ивлев в интервью для «РИА Новости».
Напомним, 22 января стало известно, что Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». В нём он назвал несколько российских регионов исторически украинскими, а также поручил разработать план по сохранению украинской идентичности на этих территориях.

«Действия киевского режима прямо-таки калька с политики Гитлера второй половины 30-х годов XX века. Поэтому Зеленский в претензиях на русские земли не оригинален, а прямой последователь Гитлера. Но и закончит киевский режим так же, как и гитлеровцы», — описал действия украинских властей Ивлев.

Депутат напомнил, что фашисты сперва были нацелены только на Судеты, а затем оккупировали всю Чехословакию.

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#россия
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Туск: Польша присоединилась к вильнюсской декларации G7 о поддержке Украины
22 января 2024, 16:00

Фото: iStock/ValleraTo

Премьер-министр Дональд Туск заявил, что Польша присоединилась к декларации G7 о поддержке Украины, которая была принята на саммите НАТО в Вильнюсе. Об этом Туск сообщил во время визита на Украину на совместной пресс-конференции в Киеве с Владимиром Зеленским.
Принятая декларация стан G7 призывает мобилизовать демократические государства для поддержания Украины. Примечательно, что описанные в документе обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации.

Ранее сообщалось, что заключенный в середине января договор в области безопасности между Украиной и Великобританией только приблизил неминуемый крах Киева. Автор Ева Оттенберг отмечает, что такой поступок со стороны Великобритании отдалил момент начала мирных переговоров по урегулированию противостояния.

Напомним, гарантии безопасности для украинской стороны могут быть оформлены в качестве двусторонних соглашений с Францией, Германией, США и другими государствами. Однако далеко не все страны готовы оказывать Киеву регулярную ​финансовую поддержку.

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#безопасность
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В Госдуме назвали проект Зеленского о гражданстве ловушкой для иностранцев
В ГД назвали проект Зеленского о гражданстве попыткой легализовать наемников
22 января 2024, 15:40

Фото: iStock/Oleg Elkov

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал законопроект Владимира Зеленского о множественном гражданстве ловушкой для иностранцев и попыткой легализовать наемников. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам парламентария, данный законопроект является очередным кровавым документом Зеленского. Он подчеркнул, что в скором времени украинский паспорт может стать черной меткой и лицензией для отлова иностранцев.

Шеремет подчеркнул, что наемников, которые намерены ехать на Украину и воевать против ВС РФ, ждет «незавидная участь». По этой причине, как считает депутат, иностранцам лучше не иметь отношений с кровавой политикой украинского лидера.

Напомним, Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ», в котором перечислил российские регионы, которые, якобы, всегда были украинскими.

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#режим
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Политобозреватель Перла: Протесты в Германии не могут быть подавлены
22 января 2024, 15:27

Фото: istockphoto.com/Tero Vesalainen

Политический обозреватель Андрей Перла заявил о том, что в европейских государствах уже формируются политсилы, которые выступают за отстаивания своих национальных интересов в противовес интересам глобалистским.
В пример он привёл Германию, где протесты фермеров, требующих нормальной жизни и работы, не могут быть подавлены просто так.

«Сейчас там происходят протесты фермеров, которые, кстати, ничего особенного не хотят. Они просто не хотят умирать от голода. И продолжать работать, выращивать хлеб, картошку, свиней и так далее, кормить немцев. Больше ничего не требуют. Но эти протесты не могут быть подавлены. Потому что этого даже политическая культура Германии не позволяет», — приводит «Царьград» слова Перлы.

В то же время во Франции также озаботились проблемами в сфере фермерского хозяйства. Так, Член Национального собрания Франции Матильда Пари заявила, что французское птицеводство находится под угрозой из-за отмены таможенных пошлин на импорт мяса птицы с Украины. Письмо со своими опасениями на этот счёт она направила в МИД страны.

«Французское птицеводство находится под угрозой из-за массового импорта украинского мяса птицы», — приводит RT слова Пари.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье в прошедшем году в рамках проекта «Агростартап» было предоставлено 11 грантов на 53,2 млн рублей.

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#страны
#протесты
#европа
#политика
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В Подмосковье стартовал приём заявок на аккредитацию СМИ на президентских выборах
22 января 2024, 15:23

Фото: телеграм-канал Мособлизбиркома

В Московской области начали принимать заявки от средств массовой информации на аккредитацию для освещения выборов президента России. Аккредитация продлится до 11 марта, сообщили в пресс-службе Мособлизбиркома.
Заявку должен подавать главный редактор СМИ. Перечень необходимых документов можно найти на сайте Московской областной избирательной комиссии.
«Аккредитация даёт журналисту право находиться в помещениях для голосования, присутствовать при голосовании на дому. Помимо этого, аккредитация даёт СМИ право присутствовать при подсчёте голосов и при перемещении избирательных бюллетеней в сейф-пакеты. Кроме того, журналисты с аккредитацией смогут находиться на заседаниях избирательных комиссий и знакомиться с протоколами УИК об итогах голосования», – поясняется в телеграм-канале Мособлизбиркома.
Выборы президента России в этом году впервые будут трёхдневными и состоятся с 15 по 17 марта.

Адресное информирование жителей Подмосковья пройдёт с 17 февраля до 7 марта. Более 15 тыс информаторов-членов избирательной комиссии займутся адресным оповещением Московской области о предстоящем голосовании.

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#подмосковье
#московская область
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Медведчук: Украинцев спасёт только выбор в пользу России
22 января 2024, 15:14

Фото: iStock/Silent_GOS

Украинский народ может спасти только сделанный в пользу России выбор, с таким заявлением выступил лидер запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук в своей статье для «Смотрим».
По словам политика, украинцы абсолютно раздавлены действиями режима Зеленского, и уже не видят перспектив для позитивного будущего на Украине.

«А выход простой: Украина должна перестать быть тараном для России, а украинцы — пушечным мясом для Запада. Выбор России для украинцев — это исторический выбор, который их всегда спасал. Сегодня для украинцев трудные времена, так или иначе исторический опыт придется вспомнить, поскольку альтернативы просто нет», — отметил Медведчук.

Он также напомнил, что властям Украины нет никакого дела до граждан страны. Они вылавливают их в общественных местах, чтобы отправить на линию боевого соприкосновения, а также притесняют за использования их родного языка и «неправильные» взгляды.

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#украина
#россия
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