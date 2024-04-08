«Про наркотики забыли»: Захарова отреагировала на очередные требования Киева

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала утверждения украинского посла Боднара о том, что Киев якобы не настаивает на членстве в НАТО. Соответствующий пост опубликован в ее Telegram-канале.
Захарова написала о том, что в список украинских требований Боднар забыл добавить наркотики.
Ранее украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что Украина не настаивает на членстве в НАТО. Боднар отметил, что в настоящее время Киеву необходимо только оружие.
По его словам, данный вопрос, в котором, по его мнению, нет ничего нового, можно обсудить после завершения конфликта.
Напомним, ранее источник The New York Times сообщил, что лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в Альянс на саммите в июле. Отмечается, что против приема Украины в организацию все также выступают США и Германия.
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Ранее украинский посол в Турции Василий Боднар заявил, что Украина не настаивает на членстве в НАТО. Боднар отметил, что в настоящее время Киеву необходимо только оружие.
По его словам, данный вопрос, в котором, по его мнению, нет ничего нового, можно обсудить после завершения конфликта.
Напомним, ранее источник The New York Times сообщил, что лидеры стран НАТО не предложат Украине вступить в Альянс на саммите в июле. Отмечается, что против приема Украины в организацию все также выступают США и Германия.
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Екатерина Коршунова