МИД Швеции выступил против размещения постоянных баз НАТО в стране

Фото: iStock/WDnet
Швеция, которая на днях стала членом НАТО, заявила о своем нежелании размещать постоянные базы альянса в стране, заявил глава МИД Тобиас Билльстрём в интервью турецкому агентству Anadolu.
В понедельник в штаб-квартире НАТО в Брюсселе был поднят флаг страны. Тем не менее, Швеция не забывает о собственных интересах, несмотря на присоединение к странам Североатлантического альянса.
По информации газеты Financial Times, Швеция с вступлением в НАТО открывает новые пути для поставок и обеспечивает усиление альянса на море, поскольку в распоряжение НАТО войдет расположенный в Балтийском море остров Готланд. Страны-участницы альянса смогут использовать его в качестве транспортного узла
Читайте также:
Швеция отправила Украине самый крупный пакет военной помощи
Швеция после вступления в НАТО намерена отправить батальон в граничащую с РФ страну
Премьер-министр Кристерссон: Швеция пока не планирует поставлять Украине истребители Gripen
«Конечно, объединения НАТО будут действовать в Швеции. Но мы не хотим постоянных баз НАТО», — заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрём.
Читайте также:
Швеция отправила Украине самый крупный пакет военной помощи
Швеция после вступления в НАТО намерена отправить батальон в граничащую с РФ страну
Премьер-министр Кристерссон: Швеция пока не планирует поставлять Украине истребители Gripen
Мария Федоровцева