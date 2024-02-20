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Швеция отправила Украине самый крупный пакет военной помощи

Швеция отправила крупнейший транш оружия для ВСУ
20 февраля 2024, 12:26
Фото: iStock/alzay

Фото: iStock/alzay

Швеция отправила пятнадцатый по счёту пакет военной помощи Украине на 680 миллионов долларов. Об этом заявили в министерстве обороны Королевства.
На пресс-конференции министр обороны Пол Юнсон объявил, что Швеция предоставит Украине военную помощь на сумму 7,1 миллиарда шведских крон (около 680 миллионов долларов). Это беспрецедентная сумма, которая значительно превышает предыдущие пакеты помощи от Швеции.

Новый транш включает в себя широкий спектр передового военного оборудования, в том числе:10 десантно-штурмовых катеров Sridsbt 90 (CB90), 20 десантных катеров G-класса, мины и торпеды, артиллерийские боеприпасы, ПЗРК Robotsystem 70, противотанковые управляемые ракеты, противотанковые гранатометы Carl Gustaf, гранаты и другое военное снаряжение


Этот пакет также включает в себя средства для обучения украинских военных и приобретения бронетехники, заявил министр обороны. Вместе с этим последним вложением общая стоимость военной помощи Швеции Украине достигла 2,9 миллиарда долларов.

Россия осудила поставки оружия Украине странами НАТО, включая Швецию, и предупредила, что такие грузы могут стать законными целями для российских военных.

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Спикер ВСУ назвал единственный способ противостоять российским управляемым бомбам
Спикер ВС ВСУ Игнат: бороться с бомбами РФ можно только уничтожая их самолеты
20 февраля 2024, 13:34

Фото: istock / Kamila Kozioł

Украина не может бороться с управляемыми авиабомбами России, из-за которых украинские войска теряют много бойцов в последнее время. По мнению генералов ВСУ, единственным выходом из этой ситуации является сокращение российских самолетов в небе, в частности, фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, пишет «Военное обозрение».

«Единственное правильное решение для противостояния КАБам — это уничтожать летательные аппараты противника. Воздушные силы имеют инструменты, которые помогают доставать врага на больших расстояниях. Однако их надо значительно больше», — заявил Игнат.
Спикер отмечает, что ВСУ в этом вопросе могут помочь западные партнеры. Киеву также необходимы истребили США, способные снизить количество российских носителей управляемых авиабомб.

В последнее время ВКС РФ стали активнее применять авиабомбы для атак на ВСУ. Игнат отметил, что на некоторых боевых участках на головы бойцам ВСУ падает до 40-50 бомб.

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#украина
#вкс
#всу
#рф
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«Стараются нажиться»: Рогов заявил, что украинские власти разграбили Запорожье
Рогов: киевские власти перед бегством разграбили город Запорожье
20 февраля 2024, 13:07

Фото: РИА Новости / Владимир Трефилов

Глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с РИА Новости заявил, что временно подконтрольный Киеву город Запорожье разграблен.

«Город, к сожалению, разграблен. Гауляйтеры Зеленского — представители оккупационной власти — стараются нажиться по максимуму, осознавая, что придется бежать из города, когда его будет освобождать от власти нацистов наша армия», — отметил Рогов.
Он утверждает, что сейчас в городе между ставленниками киевского правительства идет борьба за сферы влияния и каждый пытается как можно больше «урвать напоследок».

Запорожская область стала частью РФ после референдума в сентябре 2022 года. Под контролем России находится 70% региона, включая временный административный центр — город Мелитополь.

Ранее сообщалось, что Донбасс и Новороссия получат полмиллиарда рублей на развитие туризма. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#город
#запорожская область
#владимир рогов
#рф
#запорожье
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Мирошник: В Авдеевке, предварительно, находились тайные тюрьмы и пыточные
20 февраля 2024, 12:13

Фото: iStock/chaiyapruek2520

В Авдеевке могли находиться тайные тюрьмы и пыточные, об этом сообщил посол по особым поручениям МИД по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в интервью для «РИА Новости».
«Мы знаем, что там были тайные пыточные — места, куда притаскивали людей по политически мотивированным статьям или подозрениям. Для того чтобы их точно установить и получить документальное подтверждение, необходимо сейчас вести работу с людьми, которые выходят из Авдеевки», — рассказал Мирошник.

Он также уточнил, что информация о тайных захоронениях и пыточных камерах будет расследована.

Напомним, силами российской армии Авдеевка была освобождена в ночь на 17 февраля. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отдал приказ об отходе украинских войск в этот же день, однако, по заявлению Минобороны РФ, ВСУ начали бежать из Авдеевки за сутки до выхода приказа Сырского.

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#сво
#украина
#вс рф
#всу
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Болгария задержала поставку сотни бронетранспортеров для Киева
20 февраля 2024, 11:56

Фото: IStock/rarrarorro

Болгария задержала поставку сотни бронетранспортеров, которые планировали направить в Киевю. Об этом сообщил портал Euractiv.
Как рассказал депутат Народного собрания Болгарии Ивайло Мирчев, отправка невозможна в данный момент из-за высоких транспортных расходов. Парламентарий заявил, что власти страны уже обратилась к НАТО с просьбой помочь решить проблему.
«Мы проголосовали за решение по поставке БТР почти три месяца назад, но за три месяца мы не можем перевезти сотню БТР из Софии в Русе», – объяснил он.
Депутат добавил, что отправка военной помощи задерживается из-за того, что Болгария уточняла, сможет ли НАТО оплатить транспортировку. Мирчев отметил сложность перевозки из-за задействования большого количества составов.

Ранее в Соединённых Штатах Америки предложили исключать из Альянса тех, кому не хватает средств на оборону. Тогда сенатор Линдси Грэм заявил, что расходы на оборону в размере двух процентов от ВВП — это необходимость для каждого участника НАТО. Но сейчас это требование не выполняют 19 стран-членов альянса.

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#перевозки
#болгария
#нато
#украина
#вооружение
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ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по больнице в Донецке, один человек погиб
20 февраля 2024, 11:38

Фото: iStock/Roman Novitskii

Украинские войска ударили по больнице в Донецке, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, Вооружённые силы Украины нанесли удар по Республиканскому травматологическому центру в Донецке. В настоящий момент известно об одном погибшем, ещё по меньшей мере четыре человека получили ранения.

Отмечается, что украинские войска вели обстрел мирного города при помощи реактивных систем залпового огня HIMARS.

Напомним, 17 февраля российская армия освободила город Авдеевка в Донецкой Народной Республике. Сообщалось, что Киев вёл обстрелы Донецка и других мирных городов региона в основном из Авдеевки.

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#обстрел
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Разработку FPV-дронов в России начали ещё до начала СВО
Кузякин: Шойгу поручил приступить к разработке FPV-дронов ещё до начала СВО
20 февраля 2024, 11:04

Фото: iStock/valio84sl

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к разработке FPV-дронов ещё до начала спецоперации, об этом сообщил глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин в интервью для «ТАСС».
Кузякин рассказал, что соответствующее поручение от главы оборонного ведомства ещё летом 2021 года.

«Очевидно, что наше руководство как раз имело понимание о будущей значимости БПЛА новой волны, базирующихся на доступной элементной базе и открытом программном обеспечении», — отметил Кузякин.

По его словам, специалисты приступили к работе в этом направлении сразу после поручения Шойгу. В ЦКБР принялись обучать пилотом беспилотников, разрабатывать новые технологии, что стало большой неожиданной для врага на полях специальной военной операции.

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#беспилотник
#сво
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Илон Маск заявил, что позиции Украины слабеют с каждым днём
20 февраля 2024, 09:55

Фото: IStock/Виталий Тимкив

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что позиции Вооружённых сил Украины с каждым днём становятся слабее. Так он отреагировал на пост в соцсети X* о том, что пора прекратить огонь и начать мирные переговоры между Киевом и Москвой.
По мнению Илона Маска, мирный договор между странами нужно было заключить ещё в прошлом году. Тогда, по его мнению, можно было сохранить тысячи жизней, которые были отданы «ни за что».
«Вопрос лишь в том, сколько людей погибнет, прежде чем эта реальность будет принята. Мирное соглашение должно было быть заключено ещё год назад. С тех пор тысячи мальчишек погибли ни за что, а позиции Украины с каждым днём становятся всё слабее", - отреагировал Маск.
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Генерал ВСУ объяснил попадание в плен украинских бойцов в Авдеевке
Генерал Кривонос: Бойцы ВСУ попали в плен в Авдеевке из-за плохой эвакуации
20 февраля 2024, 09:19

Фото: istock / Mariia Kokorina

Солдаты Вооруженных сил Украины оказывались в российском плену в Авдеевке по причине безуспешной эвакуации раненых с поля боя. Это произошло из-за плохой коммуникации на уровне взвода, роты и батальона. Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос, пишет ТАСС.

По мнению Кривоноса, время в Авдеевке было потеряно.

«То, что бросили людей, которые попали в плен — позорная практика, но такие случаи были и до того. Это как раз показывает уровень коммуникации в нижнем звене», — заявил отставной генерал.
Он также отметил, что командование должно заранее думать о том, как эвакуировать военнослужащих. Кривонос счел эту проблему системной в украинских войсках.

Ранее китайское издание Asia Times писало, что потеря Авдеевки может стать для Владимира Зеленского началом конца. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#солдаты
#всу
#плен
#военные
#украина
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Губернатор Шапша раскрыл детали работы беспилотника над Калужской областью
Губернатор Шапша: над Калужской областью сбили беспилотник
20 февраля 2024, 09:11

Фото: Istock/rancho_runner

Утром 20 февраля над Калужской областью был сбит беспилотник. Об этом в своём телеграмм-канале рассказал губернатор региона Владислав Шапша.
По его словам, беспилотное летательное средство было самолётного типа. Его заметили и сбили в Сухиничском районе. Для этого были задействованы российский силы противовоздушной обороны.
«По предварительным данным пострадавших и разрушений инфраструктуры нет. На месте работает оперативная группа», — написал Шапша в своём канале.
Напомним, накануне стало известно о сбитом беспилотнике в Брянской области. Как рассказали в российском министерстве обороны, дрон перехватили ПВО этим же утром.

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#дрон
#сво
#всу
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