Швеция отправила Украине самый крупный пакет военной помощи

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Швеция отправила пятнадцатый по счёту пакет военной помощи Украине на 680 миллионов долларов. Об этом заявили в министерстве обороны Королевства.
На пресс-конференции министр обороны Пол Юнсон объявил, что Швеция предоставит Украине военную помощь на сумму 7,1 миллиарда шведских крон (около 680 миллионов долларов). Это беспрецедентная сумма, которая значительно превышает предыдущие пакеты помощи от Швеции.
Новый транш включает в себя широкий спектр передового военного оборудования, в том числе:10 десантно-штурмовых катеров Sridsbt 90 (CB90), 20 десантных катеров G-класса, мины и торпеды, артиллерийские боеприпасы, ПЗРК Robotsystem 70, противотанковые управляемые ракеты, противотанковые гранатометы Carl Gustaf, гранаты и другое военное снаряжение
Этот пакет также включает в себя средства для обучения украинских военных и приобретения бронетехники, заявил министр обороны. Вместе с этим последним вложением общая стоимость военной помощи Швеции Украине достигла 2,9 миллиарда долларов.
Россия осудила поставки оружия Украине странами НАТО, включая Швецию, и предупредила, что такие грузы могут стать законными целями для российских военных.
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Новый транш включает в себя широкий спектр передового военного оборудования, в том числе:10 десантно-штурмовых катеров Sridsbt 90 (CB90), 20 десантных катеров G-класса, мины и торпеды, артиллерийские боеприпасы, ПЗРК Robotsystem 70, противотанковые управляемые ракеты, противотанковые гранатометы Carl Gustaf, гранаты и другое военное снаряжение
Россия осудила поставки оружия Украине странами НАТО, включая Швецию, и предупредила, что такие грузы могут стать законными целями для российских военных.
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Сергей Калугин