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Швеция после вступления в НАТО намерена отправить батальон в граничащую с РФ страну

Швеция, вступив в НАТО, может отправить свой батальон в Латвию
08 января 2024, 20:45
Фото: iStock/WDnet

Фото: iStock/WDnet

Швеция после вступления в НАТО направит свой батальон в Латвию. Об этом сообщил глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс, передав обещания премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.
Глава оборонного ведомства заявил, что такое решение шведской стороны позволит укрепить безопасность и оборону прибалтийской страны.

Отмечается, что в Латвии будет формирована многонациональная боевая группа, которую возглавит Канада. В её составе будут числиться более 1700 военных из 11 государств.


Ранее на саммите НАТО в Мадриде представители ведомств Латвии и Швеции подписали декларацию, по которой подтвердили расширение боевой группы присутствия Североатлантического альянса до уровня бригады.

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#нато
#швеция
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#армия
#оборона
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Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала в отставку
08 января 2024, 20:19

Фото: РИА Новости/Ирина Калашникова

Премьер-министр Франции Элизабет Борн подала в отставку. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон.
Агентство France-Presse отмечает, что французский президент принял прошение Борн об отставке правительства.

Глава государства выразил благодарность Борн за её работу на посту премьер-министра. Он подчеркнул, что политик всегда смело и решительно реализовывала все реформы.

Ранее французский телеканал BFMTV назвал несколько возможных преемников Борн. Так, пост премьер-министра Франции может занять нынешний министр обороны Себастьян Лекорню, министр экономики и финансов Брюно Лё Мэр или глава Министерства экологии Кристофер Бешю.

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#франция
#премьер-министр
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#макрон
#политика
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Глава ОАЭ призвал Нетаньяху просить деньги для Палестины у Зеленского
Axios: глава ОАЭ призвал Нетаньяху просить деньги для Палестины у Зеленского
08 января 2024, 20:04

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян отказался выполнить просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о выплате пособий по безработице палестинским рабочим, которым запретили въезжать в Израиль. Об этом сообщает портал Axios.
На просьбу израильского премьера лидер ОАЭ ответил лишь фразой: «Проси деньги у Зеленского».

Ранее власти Палестины привели статистику, согласно которой итогом трёхмесячной операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на территории сектора Газа стало массовое уничтожение жителей анклава. Число погибших в результате боевых действий является самым крупным за всю современную историю региона.

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#израиль
#палестина
#украина
#сектор газа
#финансирование
#владимир зеленский
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В Пентагоне прокомментировали заявление о возможной отставке Остина
Пентагон: Остин не собирается покидать пост из-за скандала с госпитализацией
08 января 2024, 19:48

Фото: iStock/icholakov

Министр обороны США Ллойд Остин продолжит занимать свой пост, несмотря на скандал вокруг его госпитализации. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в эфире телеканала Fox News.
Ранее сообщалось, что американское оборонное ведомство в течение трёх дней скрывало от Белого дома информацию о госпитализации министра.

По словам Райдера, Остин намерен продолжать работу в Пентагоне и не собирается отказываться от своего поста.

О госпитализации министра обороны США Ллойда Остина стало известно 6 января. Причиной стали осложнения, возникшие после проведения медицинской процедуры.

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#сша
#министерство
#министр
#оборона
#пентагон
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Нацбанк Украины рассматривает возможность блокировки банковских счетов уклонистов
Глава НБУ Пышный заявил об обсуждении блокировки банковских счетов уклонистов
08 января 2024, 19:23

Фото: iStock/Panama7

Национальный банк Украины (НБУ) готов участвовать в обсуждении о введении для уклонистов банковских ограничений, предусмотренных в новом законопроекте о мобилизации. Об этом сообщил глава регулятора Андрей Пышный в интервью изданию «Зеркало недели».
По его словам, данный законопроект был принят к сведению в Нацбанке. Представители регулятора, скорее всего, примут участие в обсуждении этого вопроса в парламенте.

По результатам этой дискуссии Пышный ожидает принятия окончательного решения, касаемо данного вопроса.

Ранее стало известно, что сотрудники военкоматов проводят рейды по украинским населённым пунктам в поисках граждан, пригодных для мобилизации. Такие обходы совершаются даже ночью.

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#украина
#банк
#мобилизация
#счёт
#жители
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Американский конгрессмен предложил привлечь сына Байдена к ответственности
Конгрессмен Комер призвал привлечь сына Байдена за неявку по повестке
08 января 2024, 18:30

Фото: iStock/Jon Rehg

Необходимо привлечь сына главы США Хантера Байдена к ответственности за неявку по повестке. С таким предложением выступил глава надзорного комитета палаты представителей США Джеймс Комер.
Согласно его предложению, должен быть утверждён отчет о привлечении Байдена к ответственности за неуважение к конгрессу. А спикер палаты представителей Майк Джонсон должен обеспечить его явку. 10 января юридический и надзорный комитеты встретятся для подготовки окончательных рекомендаций палате представителей.

Напомним, что Хантера Байдена обвиняют в неуважении к конгрессу в связи с его игнорированием требований членов палаты явиться на закрытую дачу показаний по ситуации вокруг деловых операций его семьи и вовлечённости в них Джо Байдена.

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#политика
#конгресс сша
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«Политически умер»: депутат Верховной рады раскритиковал Зеленского
Депутат Рады Костенко заявил, что Зеленский больше никогда не будет президентом
08 января 2024, 17:06

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский должен понять, что больше никогда не сможет стать президентом, поскольку он уже «политически умер». Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
Политик призвал Зеленского осознать своё положение и сделать вывод о том, что в политику он больше не вернётся, поскольку уже сейчас он «политически умер».

Также Костенко убеждён, что в данный момент у Зеленского есть только доверие граждан и рейтинги. При этом все решения, принимаемые главой государства, делаются для того, чтобы иметь возможность переизбрания на следующих президентских выборах. Сохранение Украины его сейчас мало волнует, уверен депутат Рады.

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#владимир зеленский
#украина
#президент
#политика
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Главком ВС Булин призвал шведов готовиться к войне
08 января 2024, 16:44

Фото: iStock/Stas-Bejsov

Глава министерства Карл-Оскар Булин объяснил, что ситуация очень серьезная, а перестройка гражданской обороны идёт не так быстро, как требуется.
Главнокомандующий Вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден перед вступлением страны в НАТО обратился к согражданам с призывом готовиться к возможной войне.

С таким же призывом выступил министр гражданской обороны Карл-Оскар Булин.

«Многие это говорили до меня, но позвольте сказать это с высоты моего положения. Не так завуалированно и с неприкрытой ясностью: в Швеции возможна война. Я хочу апеллировать в первую очередь не к вашему страху, а к вашему восприятию ситуации. Я пытаюсь открыть дверь, которая встречает нас вопросом: кто вы, если начнется война?», - сказал Булин во время выступления на конференции по национальной безопасности «Народ и оборона».
Министр оценил ситуацию как серьезную, и обеспокоился тем, что перестройка гражданской обороны идёт не так быстро, как хотелось бы.

«Мы должны по-настоящему понять, насколько серьезна эта ситуация, и на уровне каждого человека внутренне к этому подготовиться»,- сказал Бюден в эфире телеканала TV4.
Протоколы о вступлении Швеции, которая более 200 лет была нейтральной, в альянс сейчас не ратифицировали только Венгрия и Турция.

Чтобы одобрить заявки королевства в НАТО, Турция потребовала от шведских властей на практике исполнять обновленный закон о противодействии терроризму. А именно в вопросе противодействия Рабочей партии Курдистана, объявленной в Анкаре террористической организацией.

Ранее лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо призвал к развалу НАТО, так как альянс ведет разорительную политику. Об этом Филиппо написал в социальной сети X.

По мнению политика, это необходимо сделать для наступления всеобщего мира. Филиппо также назвал всех участников Североатлантического альянса преступниками.

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В Польше скрывали информацию о подозреваемых в ЧП на «Северных потоках»

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#новости
#политика
#нато
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В Польше скрывали информацию о подозреваемых в ЧП на «Северных потоках»
08 января 2024, 15:44

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

Польские чиновники решили скрыть доказательства о передвижении по стране людей, которые подозревались в подрыве «Северных потоков».
Об этом сообщает газета Wall Street Journal, ссылась на европейских следователей.

«Польские чиновники не спешили предоставлять информацию и скрывали ключевые доказательства о передвижениях предполагаемых диверсантов по польской земле», —сказано в публикации.
Сообщается, что следствие ранее уже приходило к выводу, что трубопроводы атаковали с территории Украины через Польшу.

Неспособность Варшавы к сотрудничеству не позволяет установить причастность польского правительства к этому.

WSJ сообщает, что несколько местных агентств безопасности не стали делиться со следствием кадрами подозреваемых с камер видеонаблюдения.

Также, к примеру, агентство внутренней безопасности Польши не отвечало на запросы или предоставляло противоречивую информацию.

Немецкие следователи ждали около двух месяцев, чтобы добиться встречи с коллегами из Польши. Таким образом у них сложилось впечатление, что поляки не хотят сотрудничать.

Ранее сообщалось, что Польша как минимум на ближайшее время сохранит запрет на ввоз украинского зерна, даже несмотря на возможные штрафные меры со стороны Евросоюза. Об этом заявил министр сельского хозяйства республики Чеслав Секерский в интервью польскому агентству PAP.

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#польша
#германия
#новости
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В правительстве спрогнозировали последствия закрытия границы с Финляндией
Вице-премьер Абрамченко: закрытые границы с Финляндией не принесут ущерб РФ
08 января 2024, 14:25

Фото: iStock/naumoid

Вице-премьер правительства России Виктория Абрамченко спрогнозировала последствия закрытия границы с Финляндией.
По её словам, это не принесёт никакого ущерба российской экономике. По словам Абрамченко, действия Финляндии – это следствие непродуманной политики Евросоюза.

«Наша взаимная торговля с Европой просто деградировала, с Финляндией у нас взаимная торговля меньше одного миллиона долларов. Мы не пострадаем от этого точно, пострадает ли финская экономика — это надо у финнов спрашивать», —высказала своё мнение Виктория Абрамченко.
Ранее сообщалось, что Финляндия решила запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в текущем году. Об этом сообщает Helsingin Sanomat.

По словам министра охраны окружающей среды и климата Финляндии Кая Мюккянена, запрет может вступить в силу с начала следующего года. Однако он подчеркнул, что не намерен обещать конкретных дат.

Отмечается, что Финляндия продолжает импорт сжиженного природного газа из РФ согласно контракту.

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