Швеция после вступления в НАТО намерена отправить батальон в граничащую с РФ страну

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Швеция после вступления в НАТО направит свой батальон в Латвию. Об этом сообщил глава Минобороны Латвии Андрис Спрудс, передав обещания премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.
Глава оборонного ведомства заявил, что такое решение шведской стороны позволит укрепить безопасность и оборону прибалтийской страны.
Отмечается, что в Латвии будет формирована многонациональная боевая группа, которую возглавит Канада. В её составе будут числиться более 1700 военных из 11 государств.
Ранее на саммите НАТО в Мадриде представители ведомств Латвии и Швеции подписали декларацию, по которой подтвердили расширение боевой группы присутствия Североатлантического альянса до уровня бригады.
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Отмечается, что в Латвии будет формирована многонациональная боевая группа, которую возглавит Канада. В её составе будут числиться более 1700 военных из 11 государств.
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Анастасия Чинкова