МИД Украины призвало Монголию арестовать Путина по ордеру МУС

Фото: Сайт Кремля
МИД Украины призвало Монголию арестовать президента России Владимира Путина по ордеру МУС во время его визита 3 сентября в Улан-Батор. Соответствующее заявление появилось на сайте министерства.
«Путин и остальное военно-политическое руководство РФ должны предстать перед правосудием <...> Призываем монгольские власти выполнить обязательный международный ордер на арест», — указано в сообщении украинского ведомства.Ранее Bloomberg сообщал, что Монголия заверила российскую сторону, что не собирается выполнять выданный Международным уголовным судом (МУС) ордер на «арест» президента РФ Владимира Путина.
До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что у Москвы нет опасений по поводу участия Монголии в Римском статуте МУС в связи с предстоящим визитом в страну президента РФ Владимира Путина.
Вместе с Монголией от исполнения ордера МУС отказались и власти Мексики, которые пригласили президента России на инаугурацию избранного главы государства.
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