МИД Украины жёстко ответил КНР на призыв организовать мирный саммит с участием России

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В МИД Украины заявили, что условия мирного урегулирования конфликта должен определять только Киев. Об этом говорится в заявлении ведомства, подготовленном после высказываний главы МИД КНР Ван И о необходимости ускорить процесс подготовки по-настоящему эффективной мирной конференции с участием России.
В украинском ведомстве заявили, что именно Украина, на территории которой ведутся боевые действия, должна определять условия мира. И единственной справедливой основой для его достижения является формула мира президента страны Владимира Зеленского.
Вслед за этим заявлением МИД Украины вновь призвал Китай прислать представителя на саммит в Швейцарии, чтобы на полях этого мероприятия дать сигнал сбалансированной позиции КНР. Также ведомство упрекнуло Пекин в регулярных встречах с российскими представителями на высшем уровне.
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Анастасия Чинкова