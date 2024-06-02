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Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров отреагировал на критику президента Украины Владимира Зеленского из-за отказа Китая посещать саммит в Швейцарии.
Ранее Зеленский раскритиковал решение Китая не участвовать в саммите по Украине. Он заявил, что Пекин является инструментом в руках президента России Владимира Путина.
В ответ на это Джабаров поинтересовался, а не является ли сам Зеленский инструментом США и Евросоюза.
По словам сенатора, Зеленский не только является инструментом, но и стал марионеткой, которая готова жертвовать своим народом для выполнения задач «Вашингтонского обкома» по нанесению стратегического поражения России.
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В ответ на это Джабаров поинтересовался, а не является ли сам Зеленский инструментом США и Евросоюза.
По словам сенатора, Зеленский не только является инструментом, но и стал марионеткой, которая готова жертвовать своим народом для выполнения задач «Вашингтонского обкома» по нанесению стратегического поражения России.
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Анастасия Чинкова