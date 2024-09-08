МИД Узбекистана сообщил о возвращении 14 детей из России

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Совместные усилия компетентных органов Узбекистана и России привели к возвращению в республику 14 детей, оставшихся без присмотра родителей в России, сообщает информационное агентство «Дунё» узбекистанского МИД.
Согласно информации, представители генерального консульства, совместно с министерством внутренних дел и здравоохранения Узбекистана, а также сотрудниками Санкт-Петербургского учреждения временного ухода за несовершеннолетними, организовали возвращение детей, нуждающихся в социальной защите.
Большинство родителей этих детей были депортированы из России за нарушение миграционного законодательства. Генеральное консульство обеспечило детей необходимыми документами для их возвращения на родину, добавили в агентстве.
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Анастасия Хохлова