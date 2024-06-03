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Хирурги из Узбекистана будут обучаться на VR-тренажере подмосковной компании

03 июня 2024, 17:42
Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области

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VR-тренажер подмосковной компании «обучит» хирургов в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
На фестивале в Ташкенте компания из Узбекистана приобрела лицензию на использование хирургического VR-тренажера Survreyline.

«Тренажер будут использовать для обучения студентов медицинских вузов. Партнеры познакомились на первом Международном фестивале игр и анимации Game and Animation Expo в Ташкенте. Через Узбекистан мы ищем рынки сбыта цифрового контента компании и благодарны нашим региональным властям, которые проводят активную работу по налаживанию взаимоотношений Подмосковья с Республикой Узбекистан», — поделился генеральный директор ООО «Икс Ред Групп» Булат Каримов.



Также на фестивале подмосковная компания впервые публично презентует свой флагманский проект: командный мобильный шутер от первого лица IronLine, ориентированный на киберспорт и соревновательную сцену.

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#подмосковье
#оэз «дубна»
В Щёлкове в ходе рейда выявили пять случаев незаконной перевозки отходов
03 июня 2024, 19:01

Фото: пресс-службе Минчистоты МО

Инспекторы Министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области выявили в Щёлкове пять автомобилей-нарушителей во время проверки транспортировки отходов. Всего на предмет соблюдения правил перевозки крупногабаритного мусора в ходе рейда осмотрели 32 грузовика.
«В Подмосковье – время активных строительных работ, поэтому важно особое внимание уделять контролю за перевозкой оставшегося после ремонта мусора. В регионе повсеместно работают камеры дорожной сети, автоматически фиксирующие нарушителей. Также наши инспекторы самостоятельно проводят экологические рейды», – рассказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья Владислав Мурашов.
В ведомстве напомнили, что перевозить отходы можно только со специализированным разрешением. Водители автотранспорта обязаны иметь талон (ОССиГ), получить который можно на региональном портале госуслуг.

Незаконное складирование мусора влечёт не только задержание грузовика, но и наложение штрафа.

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#щёлково
#минчистоты
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В Пушкинском идёт капремонт в 196 многоквартирных домах
03 июня 2024, 18:51

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В городском округе Пушкинский активно идёт капремонт многоквартирных домов. Всего в работе – 196 МКД, сообщил глава муниципалитета Максим Красноцветов. Он принял участие в еженедельном совещании, которое губернатор Московской области Андрей Воробьёв провёл с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
«Большое внимание уделили сезонным работам. Помимо ремонта домов, модернизируем детские игровые площадки. В этом году будет установлено четыре комплекса по программе губернатора региона по следующим адресам: Пушкино, Пушкинское шоссе, д.4; Красноармейск, ул. Пионерская, д. 6; Ивантеевка, ул. Победы, д. 6 и Ельдигино, д. 25», – отметил Красноцветов.
Он добавил, что в муниципалитете также наводят порядок во дворах. В этом году будет проведено комплексное благоустройство 23 территорий. Что касается ямочного ремонта, то с начала года в Пушкинском устранено 5 тыс. 922 ямы.

На трёх социальных объектах проводится капремонт. Это школа №11 в микрорайоне Заветы Ильича в городе Пушкино; школа №11 в селе Братовщина и Правдинская школа №2.

Помимо этого, в микрорайоне Заветы Ильича идёт строительство школы на 550 мест.

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#московская область
#подмосковье
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#школы
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Пара выловила сейф с девятью миллионами рублей во время рыбалки в парке
В Нью-Йорке пара выловила сейф со 100 тысячами долларов с помощью магнита
03 июня 2024, 18:46

Фото: iStock/fergregory

В Нью-Йорке пара обнаружила сейф с 100 тысячами долларов наличными (около девяти миллионов рублей) во время занятия магнитной рыбалкой в парке. Как сообщает The Guardian со ссылкой на телеканал NY1, это произошло в боро Куинс.
Джеймс Кейн и Барби Агостини пытались поймать что-то ценное, забрасывая леску с магнитом в озеро, когда на их крючок попался сейф. Открыв его, они обнаружили пачки 100-долларовых купюр.

Кейн и Агостини передали находку в полицию. После проверки денег оказалось, что они не связаны с каким-либо преступлением. Полиция также сообщила, что установить владельца сейфа невозможно, поэтому пара может оставить деньги себе.

Кейн рассказал журналистам, что увлекся магнитной рыбалкой во время пандемии. Ему понравилось, что можно находить сокровища без больших затрат на оборудование. Ранее они находили ювелирные изделия, старинное оружие, гранаты времен Второй мировой войны и даже мотоцикл.

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#новости
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В МОНИКИ им. Владимирского прошел IV Медицинский форум
03 июня 2024, 18:42

Фото: Сергей Хакимов

В МОНИКИ им. Владимирского прошел IV Медицинский форум «Инновации в диагностике и лечении заболеваний терапевтического профиля», об этом сообщает корреспондент «Радио 1».
Мероприятие было приурочено к юбилею Николая Романовича Палеева — советского и российского врача-терапевта, доктора медицинских наук, профессора, академика РАН с 2013 года, участника первой послевоенной полярной комплексной экспедиции дрейфующей станции «Северный полюс — 3» и «Северный полюс —4», участника первой советской Антарктической экспедиции 1955—1957 гг.

Под его руководством защищено 30 кандидатских и 14 докторских диссертаций. Им опубликовано более 650 научных работ, разработано 38 новых методов диагностики и лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, мочевыделительной системы, получено 38 патентов и авторских свидетельств на изобретения.
Фото: Сергей Хакимов

Палеев Филипп Николаевич — его сын, профессор кафедры терапии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского», заместитель генерального директора по научной работе ФГБУ «НМИЦК им. ак. Е.И. Чазова» Минздрава России, член-корр. РАН, заведующий кафедрой терапии ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н., профессор — рассказал про вклад отца в современную науку.

«Для меня он и отец, и учитель. Николай Романович много внёс в современное здравоохранение, начиная с того, что он был первым, кто занимался адаптациями организма человека в экстремальных условиях в условиях Арктики и Антарктиды. На его работы основывались другие. Он очень много посвятил кардиологии, пульмонологии, заболеваниям миокарда, занимался иммунологией и психосоматикой. Его вклад в современную науку многогранен», — отметил Палеев Филипп Николаевич.

Фото:Радио 1
Также с приветственным словом и поздравлениями в адрес юбиляра — Николая Романовича Палеева — выступили академики РАН Лео Бокерия, Александр Коновалов, Юрий Беленков, Елена Голухова и директор МОНИКИ им. Владимирского Константин Соболев.

Они отметили, что помимо профессионализма и медицинской компетентности, Николай Романович обладает такими человеческими качествами, как доброта, наблюдательность, ответственность и надежность.

«Он всегда жил яркую жизнь. Он был на Северном и на Южном полюсах, успешно работал в тяжелейших условиях. И для меня он является идеалом, во всем достигал чего-то необычайного», — рассказал нейрохирург, академик Российской академии наук Коновалов Александр Николаевич.

Фото: Сергей Хакимов

«Великий человек, который ни одному пациенту никогда не отказал. Он тот самый пример, который полностью соответствует достойному врачу, с которого можно брать пример», — поделился российский кардиохирург, учёный, академик РАН Бокерия Лео Антонович.

Организаторами Съезда выступили Ассоциация врачей-терапевтов и специалистов смежных специальностей совместно с МОНИКИ им. Владимирского. В нем приняли участие врачи-терапевты, кардиологи, ревматологи, пульмонологи, нефрологи, стоматологи, эндокринологи, онкологи, неврологи, врачи общей практики, оториноларингологи и другие. В том числе участие в Форуме приняли и представители зарубежных стран — специалисты из Армении, Белоруссии, Болгарии, Греции, Италии, Франции, Казахстана, Китая, Монголии, Кыргызской республики, Таджикистана и Узбекистана.

Врачи проанализировали современные подходы и новые практики в лечении артериальной гипертонии, новые методы профилактики сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с сахарным диабетом, сложности в диагностике хронической обструктивной болезни легких и бронхиальной астмы, обсудили орфанные болезни в практике врача-терапевта.
Фото: Сергей Хакимов
«Форум важный и для России, и для Московской области, которая активно развивается, где активно растёт медицинская инфраструктура. Упор делается губернатором на работу в системе здравоохранения, реновации, повышения качества обслуживания пациентов. Сейчас активно Россия занимается сотрудничеством со странами СНГ, это важно, потому что у нас исторически подходы к здравоохранению были общие. Россия сейчас является для многих лидером по тому, как у нас меняется система здравоохранения, как она адаптируется к потребностям реальных жителей, как она совершенствуется, чтобы быть более эффективной. Коллеги приезжают, чтобы познакомиться с нашим опытом и поделиться своим. Обмен опытом позволяет найти лучшие модели и внедрить их в практику», — рассказал профессор кафедры терапии ФУВ ГБУЗ МО «МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского» Палеев Филипп Николаевич.

Директор ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского Соболев Константин Эдуардович также рассказал о важности международных связей и сообщил, что на сегодняшний момент институт подписал четыре соглашения с крупнейшими узбекскими университетами.

Фото: Сергей Хакимов

Отдельный блок на Форуме был посвящен стоматологии. Специалисты особое внимание уделили важности профилактики стоматологических заболеваний у детского и взрослого населения, инновационным методам стоматологической реабилитации.

Шевченко Олесь Вячеславович научный сотрудник отдела профилактики ФГБУ НМИЦ «ЦНИИС и ЧЛХ» Минздрава России, генеральный директор Международной стоматологической ассоциации СНГ «Содружество», д.м.н. объяснил, что стоматологическое здоровье — это не только то, что касается полости рта, но и то, что в целом влияет на организм.

«Основа совещания направлено на формирование системы, модели оказания стоматологической помощи на основе первичной профилактике стоматологических заболеваний. В своё время была создана ассоциация содружества, которая объединяет девять стран СНГ. Проведя такие совещания, мы можем увидеть секреты организации медицинской помощи в разных странах: и успешные программы, и ошибки. Обмен опытом помогает нам проанализировать и выбрать правильный путь. ВОЗ определила понятие стоматологического здоровья — это неотъемлемая часть здоровья человека, это возможность человека говорить, улыбаться, понимать вкус, осязать, передавать эмоции. Это все характеристики качества жизни. Стоматологическое здоровье — это фундаментальный компонент здоровья физического и психического состояния человека», — отметил эксперт.


Значимость подобных международных съездов отметили участники-эксперты из Казахстана, Беларуси, Армении, Узбекистана и другие, отметив, что существует прямая связь между микробами в полости рта и общим состоянием здоровья.

Фото: Сергей Хакимов

Эксперты поблагодарили организаторов за предоставление площадки на базе ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского.

«МОНИКИ является единственным в мире учреждением, где есть и образование, и здравоохранение, и наука. Это очень правильно проводить форум здесь», — сказала доктор медицинских наук, профессор, имплантолог и стоматолог-хирург Амхадова Малкан Абдрашидовна.

Главный внештатный специалист-терапевт Минздрава Московской области, профессор кафедры терапии факультета усовершенствования врачей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, д.м.н. Санина Наталья Петровна сообщила, что проведение такого Форума — это традиция, которая многое значит для врачей.

«Мы пришли к выводу, что проведение этого форума значимо для каждого терапевта именно в том, что здесь рассматриваются вопросы новых личных рекомендаций, новых подходов лечений, возможности создания каких-то центров, лечение тяжелобольных с теми возможностями и ведение контроля диспансерного наблюдения. То, что сделало МОНИКИ, очень значимо для Подмосковья. Я думаю, что мы будем это развивать. Наши пациенты нуждаются в квалифицированный помощи, которая должна к ним прийти вовремя. Все, что в мире нового, все, что полезно и значимо для подмосковных жителей, мы будем делать. У нас есть огромный потенциал желающих знать терапевтов, врачей общей практик. Без учебы в медицине жить невозможно, это такая специальность, где вся жизнь — повышение квалификации и каждый день. Это интересно, но очень ответственно», — сказала Санина Наталья Петровна.
Фото: Сергей Хакимов

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В Пушкинском приступили к плановым отключениям горячей воды
03 июня 2024, 18:35

Фото: Istockphoto / Pornpak Khunatorn

В городском округе Пушкинский началось плановое отключение горячей воды. Об этом сообщил глава муниципалитета Максим Красноцветов.
«Отключение горячей воды – это необходимая мера. Также проводим гидравлические испытания сетей, чтобы выявить слабые места. Всего на территории округа – 127 котельных и 34 теплоснабжающие организации», – написал Красноцветов в своём телеграм-канале.
Он добавил, что график планового профилактического ремонта и обслуживания котельных округа для подготовки к осенне-зимнему периоду можно найти на сайте администрации. Помимо этого, информация доступна на интерактивной карте коммунальных услуг Московской области.

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#московская область
#пушкинский округ
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Бьюти-эксперт Мирзабекова: Россия может стать законодателем мод в сфере красоты
03 июня 2024, 18:32

Фото: iStock/Biserka Stojanovic

Управляющий директор столичного салона красоты Гульнара Мирзабекова высказала уверенность в том, что Россия может стать законодателем моды в бьюти-индустрии.
«Абсолютно точно мы можем быть новыми законодателями в сферах парикмахерского мастерства, косметологии, ведь наши медики лучшие в мире по знаниям в мейкапе, ногтевом сервисе. Наши мастера – самые грамотные, они не только создают идеальный результат, они сохраняют здоровье – самое важное, что есть у человека!» – прокомментировала в беседе с RuNews24.ru Мирзабекова.

Она подчеркнула, что никто не может сравниться со вкусом и аккуратностью российских мастеров, а уникальности русских женщин и русского подхода к красоте нет равных нигде в мире.

А до этого стилист Эльвира Янковская рекомендовала иметь в гардеробе джинсы прямого кроя, цвета индиго и средней посадки в качестве базовой вещи.

«Любому человеку во все времена подойдут джинсы прямого кроя, цвета индиго, классической длины и средней посадки – пояс вещи должен быть на талии и ни в коем случае не занижен», – пояснила в беседе с «Москвой 24» Янковская.

Ранее бьюти-блогер и основатель салона красоты Рия Горбунова заявила, что для сохранения здоровья кожи вокруг глаз необходим грамотный уход, правильное питание, здоровый сон и отказ от вредных привычек.

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#красота
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В Балашихе усилят патрулирование лесов
03 июня 2024, 18:20

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Патрулирование лесов для противодействия пожарам в городском округе Балашиха будут проводить чаще, такое решение было принято по итогам встречи директора Ногинского филиала Мособллеса Олега Гришанова с замначальника полиции по охране общественного порядка муниципального управления «Балашихинское», сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«Обсуждались вопросы совместного патрулирования лесов сотрудников лесной охраны и полицейских для выявления и предотвращения нарушения природоохранного законодательства в пожароопасный период. Стороны пришли к решению усилить патрулирование и проводить его не только по выходным, но и в будние дни», — говорится в сообщении.
В региональном Комлесхозе напомнили, что за поджог, ставший причиной лесного пожара, частному лицу грозит штраф до 60 тысяч рублей, для должностного лица взыскание составляет до 110 тысяч рублей, а для юрлица — до 2 млн рублей. Кроме того, возможна уголовная ответственность, чреватая лишением свободы на срок до десяти лет.

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#балашиха
#лесные пожары
#пожарная безопасность
#комлесхоз мо
#комитет лесного хозяйства мо
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Правдинскую школу полностью обновят к 1 сентября
03 июня 2024, 18:19

Фото: Минстройкомплекса МО

В Правдинской школе стартовали кровельные работы, сообщили в пресс-службе администрации городского округа Пушкинский. За три летних месяца объект полностью отремонтируют, и новый учебный год дети начнут в обновлённом здании.
«На объекте заняты более 60 рабочих. Строители ведут кровельные и фасадные работы. Внутри здания проводится отделка помещений, которые получат не только новый облик, но и мебель, и современное оснащение», – отметили в администрации.
Там пояснили, что учреждение входит в состав образовательного комплекса №2, который объединил шесть детских садов и три школы муниципалитета.

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#пушкинский округ
#школа
#реконструкция
#капремонт
#образование
#подмосковье
#московская область
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Знаки о запрете парковки у контейнерных площадок установили в 500 подмосковных дворах
03 июня 2024, 17:55

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор» появились более чем в 500 дворах Московской области. Их установили инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона. Цель установки знаков – пресечь парковку автомобилей у контейнерных площадок.
Припаркованные рядом с контейнерными площадками машины мешают движению спецтранспорта. Это одна из причин задержки вывоза отходов, что приводит к образованию навалов мусора.
«Чтобы предотвратить это, мы устанавливаем знаки о запрете остановки автомобилей, предупреждающие о работе эвакуатора. Наши инспекторы ежедневно обходят дворы территории и выявляют нарушителей. В мае они обнаружили 432 транспортных средства, мешающих работе спецтехники», – сообщил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
По данным ведомства, в июне подобные дорожные знаки появятся ещё по 91 адресу в городских округах Ленинский, Луховицы, Люберцы, Одинцово и Сергиев Посад.

В министерстве призвали при выборе парковочного места не игнорировать требования дорожных знаков, иначе автомобиль имеют право эвакуировать.

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