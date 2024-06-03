Хирурги из Узбекистана будут обучаться на VR-тренажере подмосковной компании

Фото: пресс-служба министерства инвестиций Московской области
VR-тренажер подмосковной компании «обучит» хирургов в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба министерства инвестиций Московской области.
На фестивале в Ташкенте компания из Узбекистана приобрела лицензию на использование хирургического VR-тренажера Survreyline.
Также на фестивале подмосковная компания впервые публично презентует свой флагманский проект: командный мобильный шутер от первого лица IronLine, ориентированный на киберспорт и соревновательную сцену.
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«Тренажер будут использовать для обучения студентов медицинских вузов. Партнеры познакомились на первом Международном фестивале игр и анимации Game and Animation Expo в Ташкенте. Через Узбекистан мы ищем рынки сбыта цифрового контента компании и благодарны нашим региональным властям, которые проводят активную работу по налаживанию взаимоотношений Подмосковья с Республикой Узбекистан», — поделился генеральный директор ООО «Икс Ред Групп» Булат Каримов.
Также на фестивале подмосковная компания впервые публично презентует свой флагманский проект: командный мобильный шутер от первого лица IronLine, ориентированный на киберспорт и соревновательную сцену.
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Мира Полтева