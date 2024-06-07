«Газпром» подписал с Астаной контракты на транзит газа в Узбекистан и Киргизию

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«Газпром» заключил контракты на осуществление транзитных поставок газа в Узбекистан и Киргизию. Церемония подписания документов прошла в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Помимо этого, «Газпром» заключил соглашение о поставках газа на север и юг Киргизии, а также компаниям «Электрические станции» и «Бишкектеплоэнерго». Также представители «Газпрома» и Казахстана обсудили, согласовали и подписали план мероприятий по подготовке объектов системы САЦ для увеличения транспортировки российского газа в Узбекистан.
Документы были подписаны в присутствии председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера. В пресс-релизе «Газпрома» уточняется, что поставки топлива по новым контрактам между компаниями будут осуществляться в 2025-2040 годах.
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Александр Бойцов