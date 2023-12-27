Минфин ФРГ не видит причин увеличивать помощь Киеву

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Германия не видит причин увеличивать военную и финансовую помощь Украине, заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в эфире телекомпании N-TV.
«Мы поставляем системы вооружения, оказываем финансовую помощь и обеспечиваем защиту многим украинцам <...> Мы уже являемся вторым по величине донором Украины в мире. Германия финансирует добрую половину всей помощи из Европы. В настоящее время нет никаких признаков того, что необходимо сделать больше», – сказал Линднер.При этом министр отметил, что Германия заинтересована в увеличении доли помощи от других европейских стран, поскольку другие страны, по его словам, не должны делать меньше, если Германия делает больше.
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