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В Германии предлагают поднять налоги, чтобы помочь Украине

23 декабря 2023, 15:37
Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

В Германии предлагают повысить подоходный налог ради помощи Украине.
Такое решение предложила член экономического совета при правительстве европейской страны Моника Шнитцер, сообщает ТАСС.

«Особые события требуют особых мер. Солидарность с Украиной в качестве введения надбавки к подоходному налогу для военной помощи была бы возможным ответом на этот вызов», — говорит Шнитцер.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц дал обещание выделять деньги Украине из регулярного бюджета, пока это будет необходимо. С его слов, власти будут согласовывать поддержку украинской стороне из регулярного бюджета, как это запланировано.

Помощь включают 8 млрд евро на поставки оружия, финансовую помощь Украине напрямую или через Европейский союз, а также более 6 млрд евро на поддержку украинских беженцев в Германии.

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#германия
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В США предрекли скорое падение Киева
The Hill: Киев может пасть в ходе весеннего наступления ВС РФ
23 декабря 2023, 15:25

Фото: iStock/Aleksandr Mokshyn

Киев может пасть после российского наступления в следующем году. Об этом сообщает издание The Hill.
В статье отмечается, что европейские государства не смогут восполнить дефицит необходимого вооружения для Украины после прекращения поддержки ВСУ со стороны США. Это приведёт к ослаблению страны, которое ещё больше усугубится после возобновления наступления ВС РФ. В результате, не исключено падение Киева. А президент страны Владимир Зеленский бежит или погибнет, спрогнозировал автор материала.

Также издание напомнило об отрицательных результатах украинского контрнаступления. Созданные российскими военными минные поля, а также постоянные артиллерийские обстрелы привели к тому, что за пять месяцев ВСУ смогли продвинуться лишь на 17 километров.

В заключение издание отметило, что сейчас уже очевидна победа России, которая не зависит от количества поставляемого из США оружия и размера финансирования.

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#киев
#украина
#россия
#спецоперация
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Минобороны РФ сообщило об отражении 11 атак ВСУ на донецком направлении
23 декабря 2023, 14:26

Фото: iStock/aapsky

Российские военные отразили 11 атак ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что подразделение «Южной» группировки войск вместе с авиацией и артиллерией отразили 11 атак, совершённых украинскими военными. Также в результате отражения атаки была поражена живая сила и техника ВСУ.

Согласно статистике ведомства, на донецком направлении за минувшие сутки украинская армия потеряла около 200 солдат, четыре танка, в том числе немецкий Leopard-2, три автомобиля и боевую машину пехоты Bradley производства США.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что экипажи кораблей Черноморского флота провели учения по отражении атак вражеских беспилотников.

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#вс рф
#всу
#атака
#спецоперация
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Командир ВСУ Самовар прогнозирует начало тотальной мобилизации
23 декабря 2023, 14:11

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Конфликт между Украиной и РФ закончится переговорами, но пока украинским гражданам стоит приготовиться к тотальной мобилизации.
Об этом в эфире телеканала «Днепр ТВ» рассказал начальник службы авиации и противовоздушной обороны (ПВО) 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Василий Самовар.

По его мнению, РФ превосходит Украину по своему мобилизационному потенциалу, а также количеству ресурсов. Если российская экономика и дальше продолжит переход на «военные рельсы», то российская сторона может одержать победу над Украиной.

По словам Самовара, в будущем году ситуация на поле боя станет более тяжёлой по сравнению с прошлыми годами. На этом фоне командир ВСУ призывает украинцев готовиться к тяжелой зиме, а, возможно, и тотальной мобилизации в стране.

«Я считаю, что это противостояние закончится, и как любой конфликт в мире, переговорами. Но у нас на них должны быть сильные позиции», — сказал Самовар.
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#украина
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Стало известно, почему Зеленский откажется от переговоров
The Nation: Зеленский не согласится на переговоры из-за националистов
23 декабря 2023, 13:58

Фото: Сайт Кремля

У Украины почти нет шансов победить в конфликте с Россией, поэтому США должны заставить президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры.
Об этом пишет издание The Nation.

«Администрации Джо Байдена придется считаться с реальностью: десятки миллиардов военной помощи в лучшем случае привели к тупиковой ситуации», —сказано в публикации.
В статье говорится, что оружие, поставляемое Украине Западом, не приносит результатов, но Вашингтон и Киев уже по традиции требуют всё больше средств. По мнению автора, США обязаны заставить президента Владимира Зеленского согласиться на переговоры.

«Зеленский сам политически не может этого сделать из-за националистических демонстраций или возможного переворота. Более важный и до сих пор без ответа вопрос заключается в том, на каких условиях правительства могут принять соглашение о прекращении огня, но единственный способ выяснить это — провести переговоры», —пишет The Nation.
Ранее сообщалось, что, выступая на пресс-конференции глава Украины Владимир Зеленский зашифровал в своей речи послание для российского лидера Владимира Путина о том, что Киев не будет вступать в НАТО, об этом заявил киевский политолог Константин Бондаренко в эфире YouTube-канала «Да, это так».

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#сво
#всу
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В Курской области во время обстрела ВСУ погиб человек
23 декабря 2023, 13:17

Фото: istockphoto/Standart

ВСУ обстреляли из артиллерии посёлок Алексеевка Курской области.
Mash пишет, что обстрел начался в 11 часов утра. Местные насчитали примерно 40 прилётов. Один из снарядов попал в жилой дом и убил местного жителя.

Зафиксированы повреждения частных владений, социальных объектов, административных зданий и ЛЭП.

Ранее сообщалось, что ВСУ ночью нанесли удары ракетами по школе и детсаду в Каланчакском районе Херсонской области.
Об этом сообщил в своём Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

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#курская область
#всу
#обстрел
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В Херсонской области ВСУ нанесли ракетные удары по школе и детскому саду
23 декабря 2023, 12:18

Фото: istockphoto/runna10

ВСУ ночью нанесли удары ракетами по школе и детсаду в Каланчакском районе Херсонской области.
Об этом сообщил в своём Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«Сегодня ночью ВСУ нанесли ракетные удары сразу по двум образовательным учреждениям области. Это школа и детсад поселка
Максима Горького в Каланчакском районе», - сообщил Алексеенко.
Школа и детский сад принимали детей из трех соседних сел. Ночью там никого не было. Ранения получил охранник. Сейчас он проходит лечение в больнице.

Здание школы получило сильные повреждения. До детского сада ракеты не долетели всего несколько метров. Выбило окна и двери.

Алексеенко обещал оперативно, за каникулы, запустить неработающую школу в соседнем селе. Туда организуют подвоз всех 135 детей, которые учились в школе, и учителей. Отопление в школе уже запущено. Во время каникул проверят инженерные системы.

В детский сад продолжат ходить 10 детей. Окна застеклят, двери вставят в детском учреждении в ближайшее время.

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#всу
#украина
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В Севастополе Черноморский флот провел учения по ликвидации вражеских дронов
23 декабря 2023, 11:27

Фото: istockphoto/Irina Kononova

Экипажи кораблей Черноморского флота провел отработку действий при отражении атак беспилотников противника на Севастополь.
Об этом сообщает Минобороны РФ. В сообщении ведомства сказано, что на кораблях ЧФ проведи учение по прикрытию пункта базирования кораблей и гражданских объектов Севастополя.

Во время тренировки военные отрабатывали действия по поиску, обнаружению и ликвидации вражеских дронов. Комплекс действий проводился техническими средствами и зенитным вооружением кораблей. Применялось стрелковое оружие и переносные зенитно-ракетные комплексы.

С начала СВО города Крыма регулярно подверглись атакам украинских беспилотников. 15 декабря над полуостровом за 2 часа было уничтожено 26 дронов.

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#украина
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#учения
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Эстония планирует выдать Киеву украинцев призывного возраста
23 декабря 2023, 10:49

Фото: iStock/diegograndi

Эстония, возможно, займётся поиском и выдачей Украине граждан, которые попадают под мобилизацию на Украине.
Об этом сообщил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс.

«В целом мы знаем, где эти люди находятся, чем они занимаются. Большинство ходят на работу, имеют место жительство в Эстонии», — говорит министр Ляэнеметс. Его слова передаёт эстонское национальное телерадиовещание (ERR).
Но официального запроса от Украины пока не поступало. При этом МВД Эстонии не единожды обращалось к послу и министру внутренних дел, прося уведомить о беженцах, находящихся в стране.

В данный момент между Киевом и Таллином планируется заключить соглашение, потому как высылать на родину по закону возможно только в том случае, если человек привлечен к уголовной ответственности.

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#эстония
#политика
#украина
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ОБСЕ не поддерживает контакт с Киевом по вопросу о списке «погибших» в Буче
23 декабря 2023, 09:27

Фото: istockphoto/Konoplytska

Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) сообщило, что не поддерживает контакт с украинскими властями по вопросу о списке «погибших» в Буче.
«Хотя мы не находимся в контакте с властями Украины по этому вопросу, мы понимаем, что украинские власти собирают доказательства преступлений, совершенных в Буче и других местах в Киевской области», —заявили в ОБСЕ, пишет РИА Новости.
В бюро предполагают, что проводить расследование должна Россия.

В октябре официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сказал, что у него нет информации о том, почему Украина до сих пор не передала России список жертв провокации в Буче.

Ранее сообщалось, что передача Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году сопровождалась рекордным числом нарушений законодательства и правового нигилизма, рассказал РИА Новости спикер парламента полуострова Владимир Константинов, выразив сожаление, что эта процедура не была оформлена по закону.

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#украина
#россия
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