В Германии предлагают поднять налоги, чтобы помочь Украине

Фото: iStock/Olena_Z
В Германии предлагают повысить подоходный налог ради помощи Украине.
Такое решение предложила член экономического совета при правительстве европейской страны Моника Шнитцер, сообщает ТАСС.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц дал обещание выделять деньги Украине из регулярного бюджета, пока это будет необходимо. С его слов, власти будут согласовывать поддержку украинской стороне из регулярного бюджета, как это запланировано.
Помощь включают 8 млрд евро на поставки оружия, финансовую помощь Украине напрямую или через Европейский союз, а также более 6 млрд евро на поддержку украинских беженцев в Германии.
Читайте также:
Зеленский разрешил солдатам ВСУ замораживать репродуктивные клетки
Украина мобилизует мужчин, которые сбежали за границу
Командир ВСУ Самовар прогнозирует начало тотальной мобилизации
«Особые события требуют особых мер. Солидарность с Украиной в качестве введения надбавки к подоходному налогу для военной помощи была бы возможным ответом на этот вызов», — говорит Шнитцер.
Помощь включают 8 млрд евро на поставки оружия, финансовую помощь Украине напрямую или через Европейский союз, а также более 6 млрд евро на поддержку украинских беженцев в Германии.
Читайте также:
Зеленский разрешил солдатам ВСУ замораживать репродуктивные клетки
Украина мобилизует мужчин, которые сбежали за границу
Командир ВСУ Самовар прогнозирует начало тотальной мобилизации
Мария Фирсова